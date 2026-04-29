Slovenj Gradec hotel

Sreda, 29. 4. 2026, 20.29

S prvim majem vrata zapira znameniti hotel

Foto Vila Pohorje/FB

Hotel zapirajo zaradi pomanjkanja kadra.

Foto: Vila Pohorje/FB

"Z mešanimi občutki vas obveščamo, da s prvim majem zapiramo vrata našega Hotela Vila Pohorje," so na družbenem omrežju Facebook sporočili njegovi lastniki, podjetje Kompani. Hotel se nahaja v Slovenj Gradcu, zapirajo pa ga zaradi pomanjkanja kadra.

V objavi so se gostom zahvali za dolgoletno zaupanje, obiske in vse lepe trenutke. "Vi ste bili razlog, da smo vsak dan z veseljem prihajali in vas razvajali po naših najboljših močeh. Čeprav se naša skupna pot tukaj zaključuje, bodo spomini na naše druženje ostali. Hvala, ker ste bili del naše zgodbe!" so zapisali. 

Zahvalili so se tudi delavcem za trud, predanost in srčnost. "Brez vaše prisotnosti in dela Hotel Vila Pohorje ne bi bil to, kar je bil. Ponosni smo na vse, kar smo skupaj dosegli, na povezanost in predanost, ki ste jo pokazali v zahtevnih in težkih trenutkih. Želimo vam vse dobro na vaši nadaljnji poklicni in osebni poti. Verjamem, da vas čakajo novi, odlični izzivi," so sklenili v objavi. 

Že pred časom so sicer objavili, da iščejo nove sodelavce. 

Pred kratkim so objavili oglas za zaposlitev, a očitno brez uspeha. Foto: Vila Pohorje/FB

Stavbo iz leta 1865 so temeljito obnovili 

Po navedbah Dnevnika je hotel deloval v znameniti stavbi iz leta 1865. Leta 1899 so v njej odprli gostilno Zum Sandwirth, po požaru leta 1903 pa so objekt prenovili v luksuzen hotel z takrat zelo moderno opremo. Po drugi svetovni vojni je bila stavba nacionalizirana in preimenovana v Gostišče Pohorje, v 80. letih pa pod okriljem Kompasa temeljito prenovljena. Po letu 1990 je objekt začel propadati, nova zgodba pa se je začela pisati leta 2017, ko je objekt kupilo podjetje Kompani, d. o. o. Novi lastniki so stavbo temeljito obnovili.

Do 24 obrokov brez obresti

Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.