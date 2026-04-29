S prvim majem vrata zapira znameniti hotel

"Z mešanimi občutki vas obveščamo, da s prvim majem zapiramo vrata našega Hotela Vila Pohorje," so na družbenem omrežju Facebook sporočili njegovi lastniki, podjetje Kompani. Hotel se nahaja v Slovenj Gradcu, zapirajo pa ga zaradi pomanjkanja kadra.

V objavi so se gostom zahvali za dolgoletno zaupanje, obiske in vse lepe trenutke. "Vi ste bili razlog, da smo vsak dan z veseljem prihajali in vas razvajali po naših najboljših močeh. Čeprav se naša skupna pot tukaj zaključuje, bodo spomini na naše druženje ostali. Hvala, ker ste bili del naše zgodbe!" so zapisali.

Zahvalili so se tudi delavcem za trud, predanost in srčnost. "Brez vaše prisotnosti in dela Hotel Vila Pohorje ne bi bil to, kar je bil. Ponosni smo na vse, kar smo skupaj dosegli, na povezanost in predanost, ki ste jo pokazali v zahtevnih in težkih trenutkih. Želimo vam vse dobro na vaši nadaljnji poklicni in osebni poti. Verjamem, da vas čakajo novi, odlični izzivi," so sklenili v objavi.

Že pred časom so sicer objavili, da iščejo nove sodelavce.

Pred kratkim so objavili oglas za zaposlitev, a očitno brez uspeha.

Stavbo iz leta 1865 so temeljito obnovili

Po navedbah Dnevnika je hotel deloval v znameniti stavbi iz leta 1865. Leta 1899 so v njej odprli gostilno Zum Sandwirth, po požaru leta 1903 pa so objekt prenovili v luksuzen hotel z takrat zelo moderno opremo. Po drugi svetovni vojni je bila stavba nacionalizirana in preimenovana v Gostišče Pohorje, v 80. letih pa pod okriljem Kompasa temeljito prenovljena. Po letu 1990 je objekt začel propadati, nova zgodba pa se je začela pisati leta 2017, ko je objekt kupilo podjetje Kompani, d. o. o. Novi lastniki so stavbo temeljito obnovili.