Nemški urad za informacijsko varnost za hekerski napad vedel več tednov

Po razkritju, da so hekerji pridobili dostop do osebnih podatkov in zasebnih dokumentov več sto nemških politikov in znanih osebnosti, med njimi tudi kanclerke Angele Merkel, se je zdaj izkazalo, da je nemški zvezni urad za informacijsko varnost (BSI) za hekerski napad vedel že več tednov. Razkritje je sprožilo ostro kritiko pristojnih oblasti.

Na uradu za kibernetsko varnost so več tednov vedeli za množično krajo podatkov, vendar pa o tem niso obvestili najvišjega policijskega organa, je v petek potrdil zvezni urad za informacijsko varnost.

Zvezni urad za kriminalistično policijo je za hekerski napad izvedel šele tik pred objavo informacij v medijih, izhaja iz dokumenta, ki ga je BSI poslal nemškim poslancem. Razkritje je izzvalo ostro kritiko nadzornika za varnost informacij, saj nekateri poslanci očitno o napadu niso bili obveščeni.

Vodja opozicijske stranke Levica zgrožen

Vodja nemškega urada za informacijsko varnost Arne Schönbohm je za televizijo Phoenix potrdil, da je bil BSI o hekerskem napadu in kraji podatkov seznanjen že decembra. Vendar pa je poudaril, da so nekatere poslance o napadu obvestili. "Nekatere poslance, ki so jih napadli hekerji, smo o tem pravočasno obvestili decembra," je dejal.

Vodja opozicijske stranke Levica Dietmar Bartsch je dejstvo, da pristojne oblasti poslancev o napadu niso obvestile, označil kot "popolnoma nesprejemljivo". Zgrožen sem, saj sem o uhajanju podatkov izvedel iz medijev, kljub temu, da sem član parlamentarnega odbora za nadzor nad varnostnimi službami," pa je dejal poslanec Levice Andre Hahn.

Kritičen do pristojnih služb je bil tudi poslanec konservativne unije CDU/CSU Günter Krings. Obveznost zvezne vlade, da o takih primerih obvesti parlament, velja tudi med božičnimi in novoletnimi prazniki, je dejal za časnik Rheinische Post.

Telefonske številke, naslovi in tudi številke kreditnih kartic, pogovori, dokumenti in fotografije

Hekerji so v napadu pridobili dostop do osebnih podatkov in zasebnih dokumentov več sto nemških politikov, med njimi tudi kanclerke Angele Merkel, ter pridobljene informacije objavili na spletu. Prizadeti so bili politiki vseh parlamentarnih strank z izjemo skrajno desne Alternative za Nemčijo (AfD).

Na spletu so objavili kontaktne informacije, kot so telefonske številke in poštni naslovi zveznih, deželnih in evropskih politikov ter drugih osebnosti, zvezdnikov in novinarjev. Pojavili pa so se tudi drugi osebni podatki, kot so številke kreditnih kartic, zasebni pogovori in fotografije, ter interni strankarski dokumenti.