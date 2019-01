Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pred uradom nemške skrajno desne Alternative za Nemčijo (AfD) v mestu Döbeln na vzhodu Nemčije je v četrtek zvečer odjeknila eksplozija. V incidentu je bila poškodovana zgradba, v kateri je urad, ranjenih pa ni bilo. Policija je danes sporočila, da so v zvezi z eksplozijo prijeli tri osumljence.

Po navedbah policije je pred uradom AfD v Döbelnu na Saškem v četrtek okoli 19.20 eksplodirala neznana snov. Poškodovana so bila okna in vrata zgradbe, v kateri je urad, ter nekaj avtomobilov, parkiranih v bližini. V eksploziji ni bilo ranjenih.

Preiskovalci še ugotavljajo, ali je bil napad politično motiviran.

Policija je danes sporočila, da so v zvezi z eksplozijo prijeli tri osumljence. Gre za nemške državljane, stare 29, 32 in 50 let, je danes sporočil urad kriminalistične policije v Dresdnu. Podrobnosti niso pojasnili.