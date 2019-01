V Nemčiji hekerji napadli več sto politikov

Ker pri objavljenih informacijah ni razvidnega vzorca, rbb ocenjuje, da so hekerji objavili vse, kar so pridobili.

Hekerji so v napadu pridobili dostop do osebnih podatkov in zasebnih dokumentov več sto nemških politikov ter pridobljene informacije objavili na spletu. Prizadeti so bili politiki vseh parlamentarnih strank z izjemo skrajno desne Alternative za Nemčijo (AfD), poroča nemška radiotelevizija rbb.

Hekerji so na spletu objavili kontaktne informacije, kot so telefonske številke in poštni naslovi zveznih in deželnih politikov. Pojavili pa so se tudi drugi osebni podatki, kot so številke kreditnih kartic, in interni strankarski dokumenti.

Ker pri objavljenih informacijah ni razvidnega vzorca, rbb ocenjuje, da so hekerji objavili vse, kar so pridobili. Nekateri dokumenti so stari tudi več let. Čeprav med njimi ni nič ekskluzivnega, bo škoda obsežna predvsem zaradi številnih osebnih podatkov, še piše rbb.

Povezave do ukradenih informacij so se pojavljale že pred božičem

Kdo je odgovoren za napad ali kaj je bil motiv, še ni znano. Prizadeti pa so bili konservativna unija CDU/CSU, socialdemokrati (SPD), Zeleni, Levica in liberalci (FDP). Med parlamentarnimi strankami hekerji niso pridobili oziroma objavili le informacij politikov iz vrst AfD.

Povezave do ukradenih informacij so se že pred božičem pojavljale na Twitterju, a so jih opazili šele v četrtek, ko so na napad postali pozorni tudi pri poslanskih skupinah. Na profilu, kjer so objavili podatke, že od poletja leta 2017 občasno delijo osebne podatke bolj in manj znanih oseb. Profil naj bi bil del spletne platforme, katere upravljavec ima sedež v Hamburgu.