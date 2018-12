Fortnite: 17-letni Slovenec med najuspešnejšimi hekerji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

17-letni Slovenec je med najuspešnejšimi v hekerski mreži priljubljene računalniške igre Fortnite. V sedmih mesecih je zaslužil 17 tisoč evrov in zdaj varčuje za svoj prvi osebni avtomobil.

Fornite je brezplačna računalniška igra, a ustvarjalci so predvidoma s prodajo različnih 'skinov' za njene junake že zaslužili več kot milijardo evrov, je poročal BBC. Tam so se poglobili v vse širšo hekersko mrežo, ki novači najstnike in krade ter pozneje preprodaja uporabniške račune v igri. Najstniki lahko tedensko zaslužijo tudi več tisoč evrov. Pri BBC dodajajo, da gre za resno organizirano kriminalno shemo.

Slovenski najstnik med najuspešnejšimi

Po njihovih navedbah je med najuspešnejšimi 17-letni Slovenec, ki je v sedmih mesecih na ta način zaslužil skoraj 18 tisoč evrov.

"Nihče ne preverja, ne morejo te ujeti," je povedal za BBC in jim pokazal tudi posnetke zaslonov svojih računov na PayPalu in Bitcoinu, ki potrjujejo obseg njegovega posla. Ob tem je dodal, da je njegova mama računovodkinja in mu pomaga varčevati denar. Namenil ga bo nakupu prvega osebnega avtomobila.

BBC navaja še 15-letnega Francoza, ki je v enem mesecu zaslužil tudi več kot 2.500 evrov.