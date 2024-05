Nemčija in ZDA Ukrajini odobrile uporabo dobavljenega orožja za napade na Rusijo

Nemčija je danes Ukrajini odobrila uporabo orožja, ki ji ga je dobavila, za napade na vojaške cilje v Rusiji, je sporočil tiskovni predstavnik nemške vlade Steffen Hebestreit in poudaril, da ima Kijev pravico do obrambe pred napadi, ki jih Moskva izvaja iz ruskega ozemlja blizu meje z Ukrajino. Podobno so v četrtek odločile tudi ZDA.

"V zadnjih tednih je Rusija pripravljala, usklajevala in izvajala napade s položajev na območju Harkova, zlasti z ruskega obmejnega območja," je dejal Hebestreit in poudaril, da so Nemčija in druge zahodne zaveznice, ki podpirajo obrambo Ukrajine, prepričane, da ima Kijev pravico do obrambe pred temi napadi, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

"V skladu s svojimi mednarodnopravnimi obveznostmi lahko uporabi tudi orožje, dobavljeno v ta namen, vključno z orožjem, ki smo ga dobavili mi," je še dodal.

Zelenski je zaveznice večkrat pozval, naj odpravijo omejitve

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v zadnjih tednih zaveznice večkrat pozval, naj odpravijo omejitve, ki so jih postavile Ukrajini glede uporabe njihovega dobavljenega orožja za napade na Rusijo. K njihovi odpravi zaveznice spodbuja tudi generalni sekretar zveze Nato Jens Stotenberg, ki meni, da samoobramba vključuje pravico napadanja legitimnih vojaških ciljev v Rusiji.

Pozivu Ukrajine je v četrtek delno ugodila vlada ameriškega predsednika Joeja Bidna, ki je uporabo ameriškega orožja omejila na napade na ruske vojaške cilje tik za mejo v bližini ukrajinskega mesta Harkova. Ameriška politika prepovedi napadov z orožjem dolgega dosega znotraj Rusije medtem ostaja nespremenjena.

Vladimir Putin: Uporaba zahodnega orožja bi lahko imela resne posledice

Tiskovni predstavnik ukrajinskega predsednika Sergej Nikiforov je danes pozdravil odločitev Washingtona. "Ukrajina je prejela pozitivne signale iz diplomatskih kanalov o omejeni uporabi orožja, ki ga dobavljajo ZDA", je nadaljeval in dodal, da bo odločitev ZDA okrepila zmogljivosti Ukrajine pri obrambi pred rusko agresijo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Do pozivov Ukrajine k odpravi omejitev na dobavljeno orožje je sicer kritičen ruski predsednik Vladimir Putin, ki je nedavno opozoril, da bi uporaba zahodnega orožja za napade na Rusijo lahko imela resne posledice.

Tudi tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je v četrtek posvaril pred uporabo zahodnega orožja za napade na Rusijo in dodal, da bi eskalacija napetosti škodila predvsem tistim državam, ki so se zanjo odločile.