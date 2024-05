Rusija v bližini Ukrajine začela taktične vaje z jedrskim orožjem. "To je prva faza." #video

Rusija je danes v bližini Ukrajine začela vojaške vaje s taktičnim jedrskim orožjem. Namen vaj je krepitev pripravljenosti vojske za zagotavljanje suverenosti in ozemeljske celovitosti Rusije, je pojasnilo obrambno ministrstvo v Moskvi in dodalo, da so vaje odgovor na provokativne izjave in grožnje nekaterih zahodnih voditeljev.

Vaje potekajo v južnem vojaškem okrožju, so sporočili iz obrambnega ministrstva, ne da bi navedli natančno lokacijo vojaških vaj. Omenjeno okrožje sicer obsega tudi zasedena ukrajinska ozemlja Doneck, Herson, Lugansk, Zaporožje in Krim.

Iz ministrstva so prav tako objavili posnetke, na katerih je videti tovornjake, ki prevažajo rakete do izstrelišča, in vojake na letališču, ki so bombnik pripravljali za namestitev jedrske bojne glave. Foto: Reuters

Ob tem so dodali, da gre za "prvo fazo" vaje, ki vključuje vadbo natovarjanja vozil, vožnjo do izstrelišč in opremljanje letal s hipersoničnimi raketami kinžal, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Foto: Reuters

Generalštab ruskih oboroženih sil je po ukazu predsednika Vladimirja Putina priprave na vaje s taktičnim jedrskim orožjem začel že v začetku meseca. Izvedbo vaj so v Moskvi utemeljili s provokativnimi izjavami nekaterih zahodnih voditeljev.

Russia begins tactical nuclear weapon drills near Ukraine border https://t.co/fWPs1iRgOS — Guardian news (@guardiannews) May 21, 2024

"Jasno je, da govorimo o stališčih Macrona in britanskih politikov. Govorijo o pripravljenosti in celo o nameri, da napotijo oborožene sile v Ukrajino, kar je z drugimi besedami soočanje Natovih vojakov z rusko vojsko. To je popolnoma nov krog zaostrovanja napetosti," je v začetku meseca dejal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov.

🚨🇷🇺 Russia to hold nuclear drills following 'threats' from West



Kremlin spokesman Dmitry Peskov said recent statements by French President Emmanuel Macron and the British Foreign Secretary David Cameron constituted a "completely new round of escalation of tension".



Source: BBC pic.twitter.com/L7MSApj97n — Agustin Lorenzo (@alorenzo33) May 21, 2024

Putin sicer retoriko jedrskih groženj uporablja vse od začetka invazije na Ukrajino. Februarja je denimo v svojem govoru o stanju v državi opozoril na resnično tveganje jedrske vojne. Lani pa je Rusija preklicala ratifikacijo pogodbe o celoviti prepovedi jedrskih poskusov in prekinila sodelovanja z ZDA pri pogodbi o omejevanju strateške jedrske oborožitve Novi Start, poroča STA.