V ruskih in ukrajinskih napadih več mrtvih in ranjenih

V ruskih napadih na mesto Harkov na severovzhodu Ukrajine je bilo ponoči ranjenih najmanj sedem ljudi. Ukrajinska vojska naj bi ob tem odbila napade ruskih dronov nad več kraji po vsej državi. Ruske oblasti so poročale o dveh smrtnih žrtvah ukrajinskih napadov v obmejni ruski regiji Belgorod in zasedeni regiji Doneck na vzhodu Ukrajine.

"Sovražnik je vso noč napadal Harkov," je danes zjutraj na omrežju Telegram sporočil guverner harkovske regije Oleg Sinegubov. V ruskih napadih na to ukrajinsko regijo je bilo po njegovih navedbah ponoči ranjenih sedem ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ruska vojska je ponoči poleg Harkova napadala tudi druge ukrajinske regije, med drugim Odeso, Mikolajev in Dnipropetrovsk. Ukrajinske zračne sile so sporočile, da so po vsej državi sestrelili 28 od 29 ruskih brezpilotnih letalnikov.

Razseljenih več kot 14 tisoč ljudi

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) ob tem ocenjuje, da je bilo v Harkovu v zadnjih desetih dneh, odkar je ruska vojska sprožila kopensko ofenzivo v tej regiji na severovzhodu Ukrajine, razseljenih več kot 14 tisoč ljudi.

"V nekaj dneh je bilo razseljenih več kot 14 tisoč ljudi, skoraj 189 tisoč pa jih še vedno živi znotraj 25 kilometrov od meje z Rusijo in se zaradi nenehnih spopadov sooča z velikimi tveganji," je povedal predstavnik WHO v Ukrajini Jarno Habicht.

Nadaljujejo se tudi napadi ukrajinskih sil na območja ob meji z Rusijo ter v delih regije Doneck na vzhodni fronti, ki so pod nadzorom Rusije.

Guverner belgorodske regije Vjačeslav Gladkov je danes sporočil, da je bila ena oseba ubita v napadu z brezpilotnim letalnikom na avtomobil v bližini vasi Oktabrski blizu meje z Ukrajino, še trije ljudje so ranjeni. Še ena oseba je bila ubita v ukrajinskem napadu v mestu Doneck, so sporočile tamkajšnje proruske oblasti.