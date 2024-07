Našli mumificirano truplo dvajset let pogrešenega plezalca #video

Perujska policija in gorski reševalci so našli truplo ameriškega plezalca, ki je izginil leta 2002. Odkritje je posledica umikanja ledenika s perujske gore Huascaran. Na mumificiranem truplu so bili še vedno dobro ohranjeni plezalni čevlji, dereze in oblačila ter vozniško dovoljenje in potni list Williama Stampfla. Domneva se, da je Stampfl umrl v snežnem plazu pred več kot 20 leti.