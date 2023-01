V Egiptu odkrili 4.300 let staro mumijo, prekrito z zlatom #video #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Egiptu so po navedbah arheologov v zapečatenem sarkofagu, ki ni bil odprt 4.300 let, odkrili mumijo, prekrito z zlatimi lističi. Gre za posmrtne ostanke moškega po imenu Hekashepes, ki veljajo za eno najstarejših in najpopolnejših mumij nekraljevskega rodu, še poroča BBC.