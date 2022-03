V Trstu našli mumificirano truplo upokojenke

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V stanovanju v Trstu so socialni delavci našli mumificirano truplo upokojenke, ta je po prvih ugotovitvah umrla pred več leti. Na kuhinjski mizi so našli živila, ki se jim je rok uporabe iztekel leta 2018. Ob truplu ženske, rojene leta 1933, so našli truplo njene mačke, poročajo italijanski mediji.

Truplo bi v stanovanju verjetno neopaženo ostalo še leta, če ne bi socialni delavci dobili naloge, da preverijo, ali je upokojenka še živa. Pokojna je namreč imela sestro, s katero nista bili v stiku, drugih sorodnikov pa ne.

Avstrijska tiskovna agencija APA ob tem spomni, da so februarja letos v hiši v bližini jezera Como na severu Italije našli truplo 70-letnice, ki je bila mrtva že najmanj dve leti in pol. Živela je sama, od septembra 2019 pa je ni videl nihče. Gasilci so razpadajoče truplo našli v fotelju v dnevni sobi. Umrla naj bi zaradi srčnega infarkta.

V prvem tednu novega leta so v Trstu našli kar štiri trupla. V parkirni hiši nakupovalnega središča so našli truplo 19-letnega prosilca za azil, dan pozneje pa je policija poročala o kar dveh truplih. V zapuščeni hiši so našli mrtvega brezdomca, v parku Svetega Ivana pa ostanke za zdaj neznane ženske.