Letos že četrto truplo v Trstu. Je 17-letnika z vrvico zadavil Maročan?

Truplo Roberta Trajkovica so našli pretekli teden v kleti zgradbe v središču Trsta, poroča Italy24. Trajkovica, čigar starši prihajajo iz Srbije, so našli z zanko okoli vratu, italijanska policija pa je sporočila, da je bil zadavljen. 17-letnika, ki so ga pogrešali skoraj teden dni, naj bi ubil 21-letni Maročan, ki v Italiji živi že nekaj let. Razlog za umor naj bi bilo ljubosumje, saj naj bi bil Maročan nekdanji fant Trajkovicevega dekleta. Pristojni tožilec Antonio De Nicolo je medtem sporočil, da bo zahteval pridržanje osumljenca v zaporu do začetka sojenja.

Osumljenec umor že priznal?

Kmalu po najdbi trupla so italijanski policisti aretirali 21-letnega Maročana. Temu je med zaslišanjem postalo slabo, zato so ga odpeljali v bolnišnico. Po zdravljenju so Maročana spet pripeljali v zapor, kjer bo najverjetneje dočakal začetek sojenja. Preiskava dogodka še poteka. Po neuradnih informacijah policija preiskuje tudi druge osebe, ki naj bi Maročanu pomagale pri umoru. Po poročanju nekaterih italijanskih medijev naj bi Maročan umor že priznal.

"Ne hodi s tem dekletom"

Trajkovic naj bi bil v času napada na poti na zmenek s svojim dekletom, ki je z družino živela v hostlu v Trstu. Dekletu je prek telefona sporočil, da je na poti, sporočilo pa naj bi prestregel Maročan, ki je bil takrat v družbi dekleta. Ko je 21-letnik videl sporočilo, se je napotil od svojega nekdanjega dekleta in na vhodu v zgradbo prestregel Trajkovica. Kaj se je zgodilo po tem, policija še preiskuje. "Rekel sem mu, naj ne hodi s tem dekletom," je za medije povedal Trajkovicev oče.

Že četrto truplo v tednu dni

Umor Trajkovica pa je le zadnji izmed dogodkov, ki pretresajo Trst, poroča spletni portal Regional Obala. V prvem tednu novega leta so namreč našli kar štiri trupla. V parkirni hiši nakupovalnega središča so našli truplo 19-letnega prosilca za azil, dan pozneje pa je policija poročala o kar dveh truplih. V zapuščeni hiši so našli mrtvega brezdomca, v parku Svetega Ivana pa ostanke za zdaj neznane ženske.