Ruski videoposnetek, zaradi katerega Ukrajincem zaledeni kri v žilah #video

Pred dnevi je po spletu zaokrožil kratek ruski videoposnetek dveh ruskih delavcev, ki zamenjujeta obcestne table s krajevnimi napisi. Tako mlajši od delavcev ravno zamenja tablo z ukrajinskim napisom v cirilici Avdijivka z ruskim napisom v cirilici Avdejevka. Gre za ukrajinsko mesto, ki so ga pred meseci po dolgih in krvavih bojih zasedli Rusi. Pozneje vidimo, da imata delavca v tovornjaku še table z ruskimi napisi za mesta Zaporožje (ukrajinsko Zaporižžje), Časov jar (ukrajinsko Časiv jar) in Herson. Nato po cesti pridrvijo ruski oklepniki, na nebu pa vidimo ruske helikopterje. Namig kratkega videoposnetka je seveda jasen: po padcu Avdijivke sledi zavzetje Časiv jara, Zaporožja in Hersona.