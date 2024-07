Mark Ivanov (wolf GB08 thunder) je bil v skupni razvrstitvi dirke najhitrejši med Slovenci. Foto: Gregor Pavšič Med Podnanosom in Rebernicami so včeraj padali rekordi. Absoltno nov najboljši čas proge je postavil Avstrijec Christoph Lambert (nova NP01) s časom 1:53,926, ki je s prednostjo 3,4 sekunde tudi dobil dirko pred Faustom Bormolinijem (nova proto NP01). Lambertova povprečna hitrost je bila kar 148 kilometra na uro.

Nov rekord med avtomobili za Karla Schagerla (VW golf rallye TFSI) s časom 2:03,247. Rekord proge tudi med Slovenci - postavil ga je Mark Ivanov (wolf GB08 thunder) s časom 2:08,985. Njegovo povprečje 131 kilometrov na uro.

Dirka je imela več vrhuncev in rekordi so bili le pika na i uspešno izpeljani gorskohitrostni dirki v režiji AK Ajdovščina Motorsport, ki je maja pripravil že reli Vipavska dolina. Polna preobratov je bila predvsem dirka za državno prvenstvo, kjer v skupni razvrstitvi formule in športni prototipi ne osvajajo točk. Zanimivo pa je, da sta med Slovenci na vrhu končala prav dva iz mladinske razvrstitve do 25 let. Poleg omenjenega Ivanova še Anže Dovjak (hyundai i30 TCR), ki si je privozil tudi prvo slovensko zmago za državno prvenstvo v skupni razvrstitvi. Oba z Ivanovom sta bila po dirki prešerno nasmejana in zadovoljna.

Video - nedeljska akcija v Podnanosu

Matevž Čuden tokrat drugi, a vodi v državnem prvenstvu. Foto: Gregor Pavšič

V slovenskem državnem prvenstvu torej zmaga za Dovjaka s prednostjo 4,6 sekunde pred Matevžem Čudnom (porsche GT3). Po prvi vožnji je bila Dovjakova prednost le 0,2 sekunde. V drugo je nato vozil še hitreje, Čudnu pa je nekoliko ponagajala tehnika in je postavil nekaj sekund slabši čas kot v prvi vožnji.

Anže Dovjak (hyundai i30 TCR) je letos odpeljal že sedem gorskih dirk. Foto: Gregor Pavšič “Bilo je zelo napeto in nisem si smel privoščiti napake. Vesel sem zmage, ki sem ji bil izjemno blizu že na prejšnji dirki na Gorjance. Glede mojega napredka se vsekakor poznajo dirkaški kilometri. Letos je to zame že sedma gorska dirka,” je povedal zadovoljni Dovjak, ki letos vozi tudi na dirkah za evropsko prvenstvo. Že kmalu ga čaka nova preizkušnja v Italiji, Čuden pa bo svojo novo priložnost za krstno zmago v DP lovil na naslednji dirki v Ilirski Bistrici. V uteho mu ostaja prevzem vodstva v skupnem seštevku državnega prvenstva, kjer ima devet točk prednosti pred Bubničem.

Po številnih težavah je bilo za Grudnika tudi tretje mesto ob prvem letošnjem nastopu lep uspeh. Foto: Gregor Pavšič

Tretji skupno Matej Grudnik (renault clio E1), ki je dirkalnik usposobil tik pred dirko in imel z njim na treningih še kopico težav. Tudi na dirki ni šlo vse po načrtih in tokrat je bilo tretje mesto za Grudnika, lanskega zmagovalca za DP, največ kar je lahko osvojil. Do zdaj vodilni v državnem prvenstvu Milan Bubnič (lancia delta) je po tehničnih težavah na treningu odstopil. Za Bubniča je dirka v Podnanosu kot zakleta, saj so ga na njej že lani pestile resne tehnične težave z dirkalnikom.

Video - izjavi Dovjaka in Čudna po napetem obračunu za vrh DP

Prva zmaga za Denisa Mikuletiča (honda civic) v Razredu 5A. Foto: Gregor Pavšič

V konkurenci državnega prvenstva je bilo uvrščenih 54 tekmovalcev, kar je prav gotovo zavidljivo število za Slovenijo. Tem bi lahko prišteli še Ivanova in Vladimirja Stankoviča (osella PA21), ki pa torej točk za skupni seštevek ne dobita.

Za prvimi tremi Dovjakom, Čudnom in Grudnikom je odlično vozil Patrik Ruzzier (fiat punto kit car), enako tudi Ivan Hrženjak (porsche 718 cayman GT4). Ruzzier je tudi zmagal v Razredu 4 in sicer s prednostjo 17,2 sekunde pred Boštjanom Bašo (renault clio). V Razredu 5A je najboljšo predstavo pokazal Denis Mikuletič (honda civic), ki je zmagal z dvosekudnim naskokom pred Primožem Kavškom (citroen saxo).

Zelo tesno je bilo v razredu 5B, kjer je Žan Cankar ubranil le 132 tisočink naskoka pred novincem Miho Ivančičem (oba MG ZR 105). Tudi tretjeuvrščeni Nejc Kukec (renault clio) je zaostal le 1,4 sekunde, prvih pet - poleg naštetih še Mitja Bratina (citroen AX) in Maša Eržen (peugeot 306) - pa je bilo v razmaku manj kot osmih sekund.

Vladimir Stankovič (osella PA21) je za Dovjakom zaostal za šest stotink sekunde. Foto: Gregor Pavšič

Sanja Smrdelj (yugo integrale) najhitrejša med voznicami. Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Na dirki je v konkurenci slovenskega DP vozilo tudi kar osem deklet. Razred zase je bila Sanja Smrdelj (yugo integrale), ki odlično kroti zmogljiv dirkalnik. Druga je bila Erženova, ki je bila tudi v prvi peterici najbolj množičnega Razreda 5B. Tretje mesto je pripadlo Maji Šketelj (peugeot 206).

Med starodobniki zmaga za povratnika Martina Črtaliča (fiat 128) pred Domnom Popkom (fiat X1-8) in Matjažem Korošcem (BMW 325i), v kategoriji točnost pa na vrhu Aleš Bogataj (maserati GT 4200) in Tilen Drakslar (fiat 128) in Branko Lukman (BMW 2002 ti).

Rezultati

Skupno: 1. Christoph Lambert (nova proto NP01); 2. Fausto Bormolini (nova proto NP01) + 3,454; 3. Mirko Venturato (nova proto NP03) + 14,791; 7. Mark Ivanov (wolf GB08) + 31,634; 9. Anže Dovjak (hyundai i30 TCR) + 35,244; 10. Vladimir Stankovič (osella PA21) + 35,304; …

1. Anže Dovjak (hyundai i30 TCR); 2. Matevž Čuden (porsche GT3) + 4,610; 3. Matej Grudnik (renault clio E1) + 8,904; 4. Patrik Ruzzier (fiat punto kit car) + 15,198; 5. Ivan Hrženjak (porsche 718 cayman GT4) + 17,155; 6. Boštjan Baša (renault clio RS) + 32,484; 7. Bogdan Černač (yugo proto) + 35,226; 8. Sanja Smrdelj (yugo integrale) + 35,870; 9. Denis Mikuletič (honda civic) + 37,475; 10. Teo Čekada (škoda octavia) + 37,591; … Razred 1: 1. Matej Grudnik (renault clio E1); 2. Dejan Mašera (fiat 850) + 49,555

1. Matevž Čuden (porsche GT3); 2. Bogdan Černač (yugo proto) + 30,616; 3. Sanja Smrdelj (yugo integrale) + 31,260; … Razred 3: 1. Anže Dovjak (hyundai i30 TCR); 2. Ivan Hrženjak (porsche 718 cayman GT4) + 17,155

1. Patrik Ruzzier (fiat punto kit car); 2. Boštjan Baša (renault clio) + 17,286; 3. Matej Mikuletič (mitsubishi lancer) + 26,349; … Razred 5A: Denis Mikuletič (honda civic); 2. Primož Kavšek (citroen saxo) + 2,007; 3. Alojz Udovč (renault clio) + 6,292; 4. Martin Černigoj (renault clio RS) + 24.616; 5. Bogdan Franetič (peugeot 208 R2) + 36.667; …

1. Žan Cankar (MG ZR 105); 2. Miha Ivančič (MG ZR 105) + 0,132; 3. Nejc Kukec (renault clio) + 1,490; 4. Mitja Bratina (citroen AX) + 3,641; 5. Maša Eržen (peugeot 306) + 7,590; … Mladinsko DP: 1. Mark Ivanov (wolf GB08 thunder); 2. Anže Dovjak (hyundai i30 TCR) + 3,610; 3. Žan Cankar (MG ZR 105) + 1:07,627; …

