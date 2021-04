Hrvaški štab civilne zaščite je danes potrdil, da bodo podaljšali večino protikoronskih ukrepov. Opolnoči bodo začeli veljati le nekoliko omiljeni ukrepi za vstop v državo, ko gre za veljavnost antigenskih testov ter potnike, ki so preboleli covid-19 in so se enkrat cepili. V minulih 24 urah so zabeležili 2007 novih primerov okužb s koronavirusom.

Čeprav so epidemiološke razmere v državi nekoliko boljše, ne bo sproščanja ukrepov, je izjavil hrvaški notranji minister Davor Božinović na današnji novinarski konferenci nacionalnega štaba civilne zaščite. Od polnoči do 15. maja bodo tako podaljšali večino protikoronskih ukrepov, ki zadevajo število ljudi v zaprtih in javnih prostorih, obratovanje trgovin, javni prevoz in vstop v državo.

Če bodo potniki ostali dlje kot deset dni, ponovitev antigenskega testa ne bo potrebna

Manjše spremembe se nanašajo le na prehod državne meje, saj potnikom, ki z negativnim antigenskim testom prihajajo na Hrvaško iz držav članic Evropske unije ali z območja schengna, ne bo več treba ponoviti antigenskega testa, če bodo ostali na Hrvaškem dlje kot deset dni. Ali se bodo znova testirali, bo odvisno od držav, v katere se bodo vrnili, je dejal Božinović, ki je tudi vodja nacionalnega štaba civilne zaščite.

Dodal je, da potniki, ki so preboleli covid-19 ter so se cepili z enim odmerkom cepiva, ne potrebujejo več negativnega testa pri vstopu na Hrvaško. Še naprej omogočajo vstop v državo brez omejitev vsem, ki so se pred najmanj 14 dnevi drugič cepili proti covidu-19 s katerim koli cepivom. Na Hrvaško je še naprej mogoče vstopiti tudi z negativnim hitrim ali PCR testom.

Podaljšanje obratovanja nekaterih gostinskih lokalov

Med drugim so omilili tudi nekatere ukrepe v posameznih županijah. Tako bodo na območjih Splita in Dubrovnika terase gostinskih lokalov lahko obratovale do 22. ure in ne do 20. ure kot doslej.

Dobrih dva tisoč novih okužb

Na Hrvaškem so v minulih 24 urah ob 9282 opravljenih testih zabeležili 2007 novih primerov okužbe z novim koronavirusom, umrlo pa je še 41 covidnih bolnikov, je povedal direktor hrvaškega zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) Krunoslav Capak.

Izpostavil je, da je bilo v prvih petih dneh tega tedna za 13,5 odstotka manj na novo okuženih kot v enakem obdobju prejšnji teden. Kot je dodal, znaša 14-dnevna incidenca na 100.000 prebivalcev 699,3, smrtnost na milijon prebivalcev pa 1734,8.

Danes imajo 14.507 aktivnih primerov okužb. V bolnišnicah se zdravi 2237 covidnih bolnikov, med njimi jih 253 potrebuje pomoč medicinskih ventilatorjev. Doslej so zabeležili 332.183 primerov okužb z novim koronavirusom. S covidom-19 je doslej umrlo 7081 ljudi.

Do četrtka zvečer so porabili 872.726 odmerkov cepiva. Z dvema odmerkoma so cepili 189.969 ljudi. Capak je izpostavil, da so v četrtek porabili 46.877 odmerkov cepiva, kar je doslej največje število cepljenih oseb v enem dnevu.