V Indiji je v preteklem dnevu zaradi covid-19 umrlo 3.645 ljudi, kar je največ od začetka pandemije, kažejo podatki indijskega ministrstva za zdravje. V preteklih 24 urah so potrdili skoraj 380 tisoč novih okužb, kar je prav tako nov rekord. Razmere so najslabše v New Delhiju, kjer ljudje umirajo pred prenapolnjenimi bolnišnicami, v katerih se pogosto dogaja, da si morajo eno posteljo deliti trije bolniki.

Zaradi skokovite rasti okužb, ki jo deloma pripisujejo novi različici virusa, deloma pa množičnim verskim dogodkom in političnim zborovanjem, v bolnišnicah primanjkuje postelj, zdravil in medicinskega kisika.

"Leto dni ni dovolj za pripravo na epidemijo"

Glavni vladni znanstveni svetovalec Vijay Raghavan je priznal, da bi se vlada lahko bolje pripravila na drugi val pandemije. "Med prvim valom so vlade na zvezni in državni ravni vložile veliko napora v izboljšanje bolnišnične in zdravstvene infrastrukture. A ker je val upadel, je verjetno upadel tudi občutek nujnosti, da se to dokonča," je izjavil za medije.

Dodal je, da preprosto ni mogoče dvigniti zmogljivosti javnega zdravstvenega sistema v enem letu na raven, ki bi zadoščala za obvladovanje tega, čemur so priča zdaj.

Italija obvezno karanteno ob prihodu iz Evrope podaljšala do sredine maja

Italija je do 15. maja podaljšala ukrepe, ki veljajo za potnike ob prihodu iz drugih evropskih držav. Tako bosta ob prihodu v Italijo še naprej obvezni predložitev negativnega izvida testa na novi koronavirus in petdnevna karantena, poročajo tuje tiskovne agencije.

Italija je ta ukrep, ki vključuje še negativen izvid testa na koronavirus ob koncu karantene, uvedla marca. Če ga zdravstveni minister Roberto Speranza ne bi podaljšal, bi se iztekel v petek.

Poleg tega je Speranza prepoved vstopa v državo iz Indije in Bangladeša, ki jo je uvedel zaradi indijske različice novega koronavirusa, razširil še na Šrilanko. Iz teh treh držav lahko v domovino pridejo samo italijanski državljani.

V Italijo je v sredo iz Indije prispelo letalo z 213 potniki in 10 člani posadke. Na novi koronavirus jih je bilo pozitivnih 23. Ali imajo indijsko dvojno mutirano različico, še niso potrdili. V Italiji so jo sicer že zabeležili.