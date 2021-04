V Indiji stanje vsak dan slabše: na pomoč hitita EU in ZDA

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ursula von der Leyen, predsednica Evropske komisije, je sporočila, da Evropska unija pripravlja pomoč za Indijo, kjer se v zadnjem času soočajo z velikim porastom števila okužb in številnimi smrtmi, povezanimi z okužbo s koronavirusom. Pomoč Indiji so napovedale tudi Velika Britanija in ZDA.

Indija se sooča z resnimi epidemiološkimi razmerami, zato je za pomoč prosila druge države. Odzvala se je tudi Evropska unija, ki bo aktivirala mehanizem Unije za civilno zaščito. S tem se bodo lahko hitro odzvali klicu na pomoč, je na družbenem omrežju Twitter sporočila von der Leynova.

Klicu na pomoč so se odzvale številne države

Javil se je tudi evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič, ki je na Twitterju potrdil, da je Unija na zaprosilo Indije aktivirala omenjeni mehanizem in da se Center za koordinacijo ukrepanja ob nesrečah (ERCC) že dogovarja z državami članicami glede dobave nujno potrebnega kisika in zdravil, so zapisali na STA.

Pomoč Indiji so pred tem danes napovedali tudi Nemčija, Pakistan in ZDA. Kanclerka Merkel je sporočila, da njena vlada pripravlja nujno pomoč za Indijo. "Ljudem Indije želim izraziti sočutje ob strašnem trpljenju, ki ga je bolezen covid-19 znova povzročila vaši deželi," je dejala Merklova v sporočilu, ki ga je na Twitterju delil njen govorec Steffen Seibert. "Boj proti pandemiji je naš skupen boj," je sporočila Merklova. Nemčija izraža solidarnost z Indijo in pripravlja nujno misijo podpore, je dodala.

Na pot ventilatorji, kisik in druga medicinska oprema

Francija je napovedala, da bo v prihodnjih dneh v Indijo poslala pomoč, med drugim ventilatorje.

Tudi Velika Britanija je danes sporočila, da bo Indiji poslala potrebno medicinsko opremo, vključno z ventilatorji in koncentratorji kisika. Nujno potrebna medicinska oprema je na poti v Indijo, da bi podprli prizadevanja in preprečili tragične izgube življenj zaradi novega koronavirusa, je v izjavi zapisal premier Johnson.

Indiji bodo na pomoč priskočile tudi ZDA. Iz Bele hiše so sporočili, da bodo tja takoj poslali sestavine za proizvodnjo cepiva, teste, ventilatorje in zaščitno opremo. V Indiji so v zadnjem dnevu zabeležili skoraj 350 tisoč novih primerov okužbe z novim koronavirusom, kar predstavlja nov največji prirast okužb v enem dnevu na svetu. Zaradi pomanjkanja kisika v bolnišnicah še naprej narašča tudi število umrlih.