Bogataši zbežali iz države: v Indiji 350 tisoč okužb v enem dnevu

V Indiji je danes znova padel črn rekord v pandemiji covid-19, pa ne le za to državo, ampak za ves svet. Včeraj so namreč potrdili kar 352.991 okužb z novim koronavirusom, kar je največji dnevni porast v eni državi do zdaj. Obenem so potrdili 2.812 smrti zaradi bolezni covid-19, kar je prav tako največ od začetka pandemije pred več kot letom dni.

Bogataši pobegnili

Štiri dni, potem ko je večina indijskih sosed in razvitih držav napovedala prepoved letalskih povezav z Indijo, je trajal mali eksodus indijskih bogatašev iz države, poroča spletni medij Businessinsider. Od zasebnih letal do sedežev na zadnjih poletih sicer dnevnih povezav, bogataši so za beg iz države plačali od nekaj tisoč pa do sto tisoč dolarjev na osebo. Velik del Indijcev je pobegnil v London, kjer so na letališču Heathrow zaznali rekordne prihode iz Indije. Vsem ni uspelo ujeti roka, z letališča so sporočili, da so zavrnili osem letal. Polet med Indijo in Veliko Britanijo sicer traja okoli devet ur.

Do pol milijona okužb dnevno?

V Indiji se od začetka drugega vala pandemije pred dvema mesecema razmere vztrajno poslabšujejo. Že skoraj teden dni dnevno število novih okužb presega 300 tisoč, kar je svetovni rekord, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Strokovnjaki svarijo, da bi lahko to število naraslo celo na pol milijona.

Za bliskovito širjenje okužb bi bila lahko kriva nova, dvojno mutirana indijska različica virusa B.1.617, ki se je že razširila tudi v številne druge države po vsem svetu.

Pred Indijo le ZDA

Do zdaj se je v tej državi z več kot 1,3 milijarde prebivalcev z novim koronavirusom po podatkih spletne strani Worldometer okužilo 17,3 milijona ljudi, 195.123 jih je umrlo. Po ZDA je Indija tako v pandemiji druga najbolj prizadeta država na svetu.