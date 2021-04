Za stanje v Indiji kriva predvsem množična politična zborovanja #video

V zadnjem dnevu so v Indiji potrdili 360 tisoč novih okužb s koronavirusom, kar je največ v enem dnevu do zdaj v katerikoli državi na svetu. Skupaj so v državi z 1,3 milijarde prebivalcev potrdili 18 milijonov okužb, od tega samo v tem mesecu šest milijonov. Kot ugotavlja Svetovna zdravstvena organizacija (WHO), so za eksplozijo koronavirusa v državi kriva množična zborovanja in naval na bolnice, poroča Times of India.

"Trenutno je problematičen predvsem naval ljudi v bolnišnice, čeprav bi lahko za večino poskrbeli doma, saj ne gre za težje oblike bolezni," je dogajanje komentiral Tarik Jasarevic iz WHO. Po njegovih besedah bi vlada morala bolje informirati ljudi o koronavirusu ter preprečiti masovna zborovanja. Večino teh je sicer v zadnjem času organizirala vladajoča stranka Narendra Modija, ki v stilu Donalda Trumpa prireja dogodke z več deset tisoč udeleženci.

Primanjkuje kisika

Zaradi skokovitega porasta okužb, ki ga deloma pripisujejo novi različici virusa, deloma pa množičnim političnim in verskim dogodkom, v bolnišnicah primanjkuje postelj, zdravil in kisika.

Še posebej hudo je v prestolnici New Delhi, kjer ljudje umirajo pred prenapolnjenimi bolnišnicami. Pogosto si morajo po trije bolniki deliti posteljo. Poleg tega bolnišnicam zmanjkuje kisika. Cena valjev kisika je tako poskočila za več kot desetkrat. Pred epidemijo je valj kisika stal približno 70 evrov, danes jih bolnišnice kupujejo za več kot 800 evrov.

Improvizirani krematoriji

V Indiji je covid-19 po zadnjih podatkih zahteval več kot 200 tisoč smrtnih žrtev, od tega skoraj 3.300 v zadnjem dnevu, kar je največ do zdaj v enem dnevu. Na udaru kritik so zato tudi krematoriji, saj trupla umrlih zažigajo kar na improviziranih pogrebnih grmadah iz lesa na dvoriščih, poroča The Guardian.

Indijski sev

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je ob tem v torek sporočila, da so indijsko dvojno mutirano različico koronavirusa potrdili v najmanj 17 državah po svetu. O največ primerih poročajo iz Indije, Združenega kraljestva, ZDA in Singapurja, so navedli v WHO.

Nadaljnje študije

Različice za zdaj niso označili za skrb vzbujajočo, kar bi pomenilo, da je nevarnejša od prvotne različice koronavirusa.

V WHO so ob tem poudarili, da so "nujno potrebne" nadaljnje študije te in drugih različic, ki krožijo v Indiji, da bi ugotovili vpliv na prenosljivost virusa, potek bolezni in tveganje za ponovno okužbo.