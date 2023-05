Moški v Novem Sadu ubil nekdanje dekle in nato sodil sebi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Novem Sadu v Srbiji je danes 34-letni moški s strelnim orožjem ubil svojo 27-letno nekdanjo partnerko v kozmetičnem salonu, kjer je delala, in nato sodil še sebi, so za srbsko tiskovno agencijo Tanjug potrdili na tamkajšnji urgenci in na srbskem notranjem ministrstvu.