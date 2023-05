FBI opozoril srbsko policijo, ki je mladoletnika iz Subotice takoj aretirala

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Srbska policija je v Subotici aretirala dijaka, ki je na spletu iskal navodila o izdelavi eksploziva in imena množičnih morilcev. Šolski psihologinji je tudi priznal, da je razmišljal o množičnem poboju v bližini vrtca.

Postopek zoper mladoletnega D. U. se je začel po tem, ko je ameriški zvezni preiskovalni urad (FBI) pristojnim srbskim organom naznanil, da je mladoletnik na spletu iskal imena množičnih morilcev in raziskoval, kako narediti bombo.

Po poročanju Blica so mladoletniku po nalogu tožilstva odvzeli prostost in ga privedli na višje sodišče za mladoletnike ter ga ovadili kaznivega dejanja prikazovanja, pridobivanja in posedovanja otroške pornografije ter izkoriščanja mladoletne osebe za pornografijo.

Izrečen mu je bil ukrep prepovedi zapuščanja kraja bivanja.