Mnogi luči na koncu tunela niso ugledali #video

Nikoli več. To je misel, ki nas spremlja, ko je govora o koncentracijskih taboriščih druge svetovne vojne. Danes je mednarodni dan osvoboditve iz nacističnih koncentracijskih taborišč in mineva 78 let, odkar so ameriške čete leta 1945 osvobodile enega največjih taborišč na nemških tleh Buchenwald in rešile več kot 20 tisoč ujetnikov.