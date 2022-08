Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pisatelj in akademik Pahor je v 109. letu starosti umrl 30. maja na svojem domu v Trstu. Vse življenje je opozarjal na nevarnosti totalitarnih režimov, katerih žrtev je bil tudi sam. Nekropola je njegovo najbolj znano delo. V njej je opisal taboriščno izkušnjo in z njo zaslovel tudi po Evropi.

Pisatelj in akademik Pahor je v 109. letu starosti umrl 30. maja na svojem domu v Trstu. Vse življenje je opozarjal na nevarnosti totalitarnih režimov, katerih žrtev je bil tudi sam. Nekropola je njegovo najbolj znano delo. V njej je opisal taboriščno izkušnjo in z njo zaslovel tudi po Evropi. Foto: Vid Ponikvar

Z željo po negovanju avgustovske tradicije in ohranjanju spomina na velikega pisatelja 20. stoletja Kulturno društvo Petra Martinca v sodelovanju z Društvom Primorski poletni festival danes organizira dogodek v poklon Borisu Pahorju. V Pokrajinskem muzeju Koper bodo ob 18. uri predstavili nove knjižne izdaje.

Na prireditev Poklon Borisu Pahorju primorski kulturni društvi vabita dan po 109. obletnici pisateljevega rojstva. Na njej bo prisoten, ki je v četrtek pri Mladinski knjigi predstavil svoj prvenec Nekropola, so sporočili pri STA. Za roman v stripu, v katerega je vključil odlomke iz romana, je zadnjo risbo narisal ravno na dan Pahorjeve smrti.

V vabilu za prireditev so zapisali, da bodo predstavili tudi dopolnjeno izdajo knjige Figlio di nessuno novinarke in pisateljice Cristine Battocletti, ki je izšla pri milanski založbi La nave i Teseo, ter ponatis zbornika Boris Pahor. Scrittore senza frontiere s prispevki 26 avtorjev, ki sta ga uredila Walter Chieregin in Fulvio Senardi, pa je izšel pri tržaški založbi Mladika.

Poleg avtorjev novih del se bodo pisatelja spomnile še literarna zgodovinarka in predavateljica na Filozofski fakulteti Univerze Ljubljana Urška Perenič, senatorka in literarna zgodovinarka Tatjana Rojc in urednica pri Mladiki Nadia Roncelli.

Povabili so tudi francoskega filozofa in profesorja na Visoki umetnostni šoli v Strasbourgu Thomasa Soriana, ki je s Pahorjem obiskal taborišče Struthof Natzweiler, kjer je bil pisatelj interniran. S svojim obiskom pa bo spomin na pisatelja obeležil tudi producent BBC Mark Ramsay, ki ima največje zasluge za nastanek dokumentarnega filma o Pahorjevem življenju in delu Mož, ki je videl preveč.