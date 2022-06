Pahor z internirankami in mladimi o soustvarjanju prihodnosti: "Ohranjati mir je naša dolžnost" #foto

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes dopoldan v Predsedniški palači priredil pogovor z naslovom "Ohranjati mir je naša dolžnost". Predsednik republike je ocenil, da živimo v času, ko se moramo ponovno spomniti, da trajen mir ni samoumeven in neminljiv, temveč si moramo zanj vsi skupaj nenehno prizadevati. Na to našo skupno dolžnost nas opominjajo preživeli pričevalci druge svetovne vojne, ki predstavlja enega izmed najtemačnejših obdobij v zgodovini človeštva.

V pogovoru z dijakinjami in dijaki iz Slovenije in zamejstva so sodelovali in spregovorili pričevalke in pričevalca Elza Maurič Kumar, interniranka v taborišču Auschwitz in Ravensbrück, priljubljena dolgoletna učiteljica na Osnovni šoli Deskle, Janez Žmavc, predsednik Društva ukradenih otrok, Valerija Skrinjar Tvrz, partizanka, šifrantka legendarnega komandanta Frante v bojih na Menini planini, učiteljica, novinarka, begunka iz Sarajeva, pisateljica, Tončka Senčar, izgnanka, dolgoletna članica odbora Društva izgnancev Koper, ter Janez Deželak, vrsto let predsednik Odbora internirancev pri ZZB NOB, sedaj predsednik Taboriščnega odbora Auschwitz.

Internirancem je prisluhnilo okrog sto dijakov in dijakinj

Prisluhnilo jim je okoli sto dijakinj in dijakov iz Dvojezične trgovske akademije v Celovcu, Šolskega centra Nova Gorica, Gimnazije Jožeta Plečnika, Srednje šole za oblikovanje in fotografijo ter Ekonomske šole Ljubljana, so zapisali v Uradu predsednika republike.

"Ljubezen daje moč. Ko se vate pretihotapi sovraštvo, na stvari in ljudi gledaš drugače. Vsi smo ljudje. Zakaj bi sovražili nekoga? Potrebno ga je razumeti. Če bi se med seboj razumeli, ne bi bilo vojn," je ob koncu pogovora mladim dejala Valerija Skrinjar Tvrz in dodala: "Mir in svoboda nista za zmeraj. Sta kot majhen otrok, ki ga je treba negovati."

Mladi so se strinjali, da se morajo iz pričevanj veliko naučiti o življenju

Dijakinje in dijake je zanimalo, kaj je pričevalcem dalo moč, da so lahko preživeli grozote, ki so se dogajale v koncentracijskih taboriščih. Vprašali so jih, ali so kdaj imeli težave spregovoriti o teh grozotah in jim izrazili globoko hvaležnost, da so jim danes lahko prisluhnili. "Hvala, da smo vam lahko prisluhnili in izvedeli, kako drugačna in težka je bila vaša mladost v primerjavi z našo," je vidno ganjena dejala dijakinja Srednje šole za oblikovanje in fotografijo Ljubljana. Mladi so se strinjali, da pričevanja ne smejo biti pozabljena in se moramo iz njih veliko naučiti o življenju.

Konec maja se je Pahor udeležil komemoracij osvoboditve nacističnega koncentracijskega taborišča Auschwitz-Birkenau

Predsednik Pahor se je pričevalkam in pričevalcema zahvalil, da so sprejeli njegovo vabilo. Pogovor je sklenil z Antigoninim klicem: "Ne da sovražim, da ljubim sem na svetu." V znak hvaležnosti in globokega spoštovanja je pričevalkam in pričevalcema podaril posebno protokolarno darilo, Kogojevo ptico hvaležnosti, so zapisali v predsednikovem uradu.

Predsednik Pahor je konec maja v sklopu svojega uradnega obiska na Poljskem obiskal muzejski kompleks koncentracijskega taborišča Auschwitz-Birkenau, udeležil pa se je tudi komemoracij ob 70. (2015) in 75. obletnici (2020) osvoboditve nacističnega koncentracijskega taborišča Auschwitz-Birkenau in v svojo delegacijo obakrat povabil slovenske interniranke v tem taborišču. Številne med njimi so se tedaj prvikrat vrnile kraj, v katerem so pred desetletji preživele gorje.