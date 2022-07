Gre za zločine proti človeštvu in kršitve ženevske konvencije, so pretekli teden skupaj s številom deportiranih Ukrajincev zapisali pri ameriškem zunanjem ministrstvu. Tako so tudi Američani potrdili govorice o taboriščih v Rusiji za Ukrajince z okupiranih območij, ki so se v mednarodni javnosti pojavile že nekaj tednov po začetku ruske invazije na Ukrajino. Medtem ko se je v prvih mesecih govorilo, da so taborišča predvsem v delih Rusije ob meji z Ukrajino, pa Američani zdaj trdijo, da je Moskva večino pridržanih Ukrajincev poslala v taborišča na skrajni vzhod države ob Pacifiškem oceanu.

Že v začetku maja so deportacije potrdili tudi Združeni narodi , katerih preiskovalci so dokumentirali več kot 200 primerov. ZN so že takrat tudi opozorili, da imajo dokaze o množičnih posilstvih in drugih oblikah spolnega nasilja, ki ga izvajajo ruski vojaki in pripadniki proruskih sil.Na deportacije pa so pred dnevi opozorili tudi pri Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse). "Obstajajo poročila, ki nakazujejo, da so ljudje v takšnih centrih podvrženi agresivnim zaslišanjem in ponižujočim telesnim preiskavam," je po poročanju STA zapisano v 115-stranskem poročilu Ovseja. Poročilo opozarja, da tisti, za katere je bilo ugotovljeno, da so sodelovali z ukrajinskimi oblastmi, pogosto preprosto izginejo, nekatere pa naj bi premestili na ozemlja pod ruskim nadzorom, kjer so jih pridržali ali celo umorili.