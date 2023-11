Mineva šestdeset let od enega najbolj nepojasnjenih atentatov v zgodovini

Mineva 60 let od atentata na takratnega aktualnega predsednika ZDA Johna F. Kennedyja, ki se je zgodil 22. novembra 1963. Čeprav je od napada nanj minilo že šest desetletij, se še vedno pojavljajo številne zgodbe in različne teorije zarot, povezane z njim.

John F. Kennedy je bil 35. predsednik, ki je ZDA predsednikoval med leti 1961 do 1963. Bil je najmlajši izvoljeni predsednik v Ovalni pisarni in hkrati tudi najmlajši predsednik, ki je bil ubit. ZDA je vodil komaj nekaj več kot tisoč dni, ko je bil 22. novembra 1963 umorjen v atentatu med sprevodom po mestu Dallas v Teksasu.

Rodil se je 29. maja 1917 v Brooklinu v Massachusettsu in na Harvardu diplomiral leta 1940 ter kmalu vstopil v mornarico. John Fitzgerald Kennedy, ki je imel sicer irske korenine, je leta 1943, ko se je japonski rušilec zaletel in potopil njegov patruljni čoln, kljub hudim poškodbam preživele popeljal skozi nevarne vode na varno.

John F. Kennedy je bil 35. predsednik ZDA in tudi najmlajši v tej vlogi, saj je bil izvoljen s 43 leti. Foto: Guliverimage

Po vojski je postal demokratski kongresnik in leta 1953 tudi napredoval v senat. Z Jacqueline Bouvier se je poročil 12. septembra 1953, leta 1955 pa je po okrevanju po operaciji hrbta napisal knjigo Profiles in Courage ter zanjo prejel Pulitzerjevo nagrado na področju zgodovine.

Znan po svojem inavguracijskem nagovoru državljanom

Leta 1960 je Kennedy postal prvi kandidat za predsednika, milijoni pa so si ogledali njegove televizijske debate z republikanskim kandidatom Richardom M. Nixonom. Kennedy je s tesno prednostjo zmagal na volitvah in postal prvi ameriški predsednik katoliške vere. Znan je njegov nagovor: "Ne sprašujte se, kaj lahko vaša država stori za vas – vprašajte se, kaj lahko vi storite za svojo državo." V svojem kratkem mandatu se je zavzemal in ukrepal v boju za enake pravice ter zahteval novo zakonodajo o državljanskih pravicah. Njegov gospodarski program je v ZDA sprožil najdaljšo trajno širitev po drugi svetovni vojni, tudi sicer pa je bil Kennedy karizmatičen predsednik, ki je bil priljubljen tudi med ljudmi.

Atentat na Johna F. Kennedyja še danes sproža številne polemike in vprašanja ter tudi teorije zarot. Foto: Guliverimage

Atentat, ki buri duhove

Čeprav so bili dokumenti, povezani z umorom Kennedyja, razkriti že pred leti, nekateri med njimi še ostajajo tajni, kar v javnosti še vedno sproža številne polemike in vprašanja o atentatu na 35. ameriškega predsednika. Po uradni različici naj bi predsednika ZDA ob pol enih popoldne med vožnjo in pozdravljenjem množic v Dallasu ubil nekdanji marinec ter komunistični zanesenjak Lee Harvey Oswald, ki je v Johna F. Kennedyja sprožil tri strele iz šestega nadstropja skladišča šolskih knjig v središču mesta. Streli so zadeli predsednikovo glavo in vrat, čeprav je avto oddrvel proti bolnišnici Parkland Memorial Hospital, so ob enih predsednika že razglasili za mrtvega. Oswalda so po umoru prijeli, a ga niso uspeli zaslišati, saj ga je že naslednje jutro ubil Jack Ruby, ves čas pridržanja pa je Oswald trdil, da je zgolj orodje v rokah drugih in lutka.

Še vedno ni pojasnjeno, ali je v atentatu na Kennedyja domnevni strelec Oswald deloval sam ali je imel tudi druge pomočnike. Številne preiskave, nezanesljiva pričanja prič, nezanesljivi rezultati obdukcije ter drugi dogodki v svetu, med drugim hladna vojna, so sprožili številne teorije zarot. Prav atentat na predsednika Kennedyja, znanega tudi po kraticah JFK, je sprožil val in hitrejši razvoj ter modernejše načine varovanj državnikov po svetu.

Družina Kennedyjevih še danes velja za premožno in vplivno

Oče ubitega predsednika Johna F. Kennedyja je veljal za enega izmed 15 najbogatejših Američanov, bil je podjetnik, politik in filantropist. Tudi klan Kennedyjev je bil nekako najbližji približek ameriški kraljevi družini oziroma plemstvu ter je imel in ima še danes poleg velikega vpliva ter bogastva – to naj bi bilo porazdeljeno med tridesetimi posamezniki in ga ocenjujejo ga na 1,1 milijarde evrov (1,2 milijarde dolarjev), tudi svetovno znano ime.

Tudi zanamci ubitega ameriškega predsednika so bili nosilci številnih pomembnih političnih vlog v državi, nazadnje je ameriški kongres leta 2005 zapustil Patrick J. Kennedy (sicer nečak Johna F. Kennedyja) in prvič po 63 letih se je zgodilo, da družina Kennedy na izvoljeni državni funkciji ni imela člana družine.

Za predsednika ZDA 2024 se poteguje tudi kontroverzni Robert F. Kennedy mlajši. Foto: Guliverimage

V predsedniško kandidaturo tudi Robert F. Kennedy mlajši

Za kandidaturo in morebiten vstop v Belo hišo se je odločil tudi sin prav tako umorjenega nekdanjega ameriškega pravosodnega ministra Roberta F. Kennedyja, odvetnik in pisatelj Robert F. Kennedy mlajši, ki so se mu na poti do Bele hiše zaradi mejnih političnih stališč, ki jih zagovarja, odrekli celo njegovi sorojenci.

Rodbine Kennedy se drži nesrečna usoda, saj sta bila kar dva v njihovi družini tarči atentatov, leta 2020 pa je klan Kennedyjevih zaznamovala še ena tragedija, ko so ob obali Marylanda našli truplo Maeve Townsend McKean, vnukinjo nekdanjega pravosodnega ministra ZDA Roberta Kennedyja, in kasneje še truplo njenega osemletnega sina.

