V ameriškem kongresu skoraj izbruhnil pretep

Predsednik sindikata avtoprevoznikov Teamsters Sean O'Brien je novopečenega senatorja iz Oklahome in nekdanjega profesionalca borilnih veščin Markwayna Mullina v preteklosti označil za klovna. Mullin ga je nato v torek na zaslišanju v kongresnem odboru vprašal, ali želi urediti zadevo takoj na kraju samem, ter ga pozval, naj vstane in stopi na sredino dvorane.

Po besednem obračunavanju med dvojico je v spor posegel predsednika odbora Bernie Sanders, ki je Mullina spomnil, da je senator in da naj se temu ustrezno obnaša. "Tu se ne bomo tepli," je dejal Sanders in zadeva se je umirila.

Na drugi strani kongresne palače pa je McCarthy šel mimo republikanskega kolega Tima Burchetta, ga s komolcem udaril v hrbet in odrinil. Burchett, ki je bil sredi intervjuja za javni medij NPR, je stopil za njim in mu začel kričati v uho. Obtožil ga je, da ga je sunil s komolcem v hrbet, ko sta šla drug mimo drugega na polnem hodniku. McCarthy je to zanikal, ker pa Burchett ni nehal kričati, je samo skomignil in odšel naprej, poroča Washington Post.

Burchett, ki je kot eden od šestih republikancev oktobra glasoval za odstavitev McCarthyja s položaja predsednika predstavniškega doma, ga je kasneje na omrežju X zmerjal s patetičnim strahopetcem.

V odboru za vladni nadzor predstavniškega doma sta se medtem sprla republikanski predsednik odbora James Comer in demokrat Jared Moskowitz. Ta je Comerju očital hinavščino, ker kritizira predsednika Joeja Bidna zaradi posojila svojemu sinu, medtem ko naj bi sam bratu posodil 200 tisoč dolarjev.

"To ni res. Lažeš," je dejal Comer, Moskowitz pa je odvrnil, da mu lažnivec ne more reči, da laže. Potem ko sta si namenila še nekaj jeznih opazk, je glas povzdignil vodilni demokrat v odboru Jamie Raskin in zahteval red v dvorani.