Obrambni minister ZDA nenapovedano obiskal Kijev #vŽivo

Iz Pentagona so sporočili, da se bo Lloyd Austin "srečal z ukrajinskimi voditelji in okrepil trdno podporo ZDA ukrajinskemu boju za svobodo". Poudaril naj bi tudi "nadaljnjo zavezanost ZDA zagotavljanju varnostne pomoči Ukrajini, ki jo ta potrebuje za obrambo pred rusko agresijo", so še zapisali v izjavi, ki jo povzema francoska tiskovna agencija AFP.

To je kasneje na družbenem omrežju X ob prihodu v ukrajinsko prestolnico potrdil tudi Austin, ki je zapisal, da bodo ZDA Ukrajino podpirale "tako zdaj kot v prihodnosti". Pred tem naj bi se ameriški obrambni minister v nedeljo po telefonu pogovarjal z ukrajinskim kolegom Rustemom Umerovom, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

I just arrived in Kyiv to meet with Ukrainian leaders.



I’m here today to deliver an important message – the United States will continue to stand with Ukraine in their fight for freedom against Russia’s aggression, both now and into the future. pic.twitter.com/1D96aeeACl