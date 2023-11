Umrla je nekdanja prva dama ZDA

V nedeljo je umrla 96-letna nekdanja prva dama ZDA Rosalyn Carter, je sporočil center nekdanjega predsednika ZDA Jimmyja Carterja iz Atlante in to le dva dni potem, ko se je v petek pridružila 99-letnemu možu v paliativni oskrbi na njunem domu. Carterjev center je sporočil, da je umrla mirno v krogu družine.

"Rosalynn je bila moja enakopravna partnerka pri vsem kar se dosegel. Dajala mi je modre nasvete in me spodbujala, ko sem to potreboval. Dokle rje bila na svetu sem vedel, da imam nekoga, ki me ima rad in me podpira," je sporočil nekdanji demokratski predsednik ZDA Jimmy Carter.

Rosalyn Carter so maja letos potrdili diagnozo demence, njen mož, ki je bil predsednik ZDA le en mandat od leta 1977 do leta 1981, pa je paliativno oskrbo na domu začel februarja. Leta 2015, ko so mu postavili diagnozo možganskega raka je dejal, da je bil njegov največji dosežek v življenju to, da se je poročil z Rosalynn, poroča CNN.

Potem, ko je izgubil volitve proti Ronaldu Reaganu in se je poslovil od Bele hiše, je skupaj z ženo začel s številnimi dobrodelnimi projekti in mirovnimi ter drugimi posredovanji. Ustanovila sta Carterjev center, ki je nevladna organizacija s sedežem v Atlanti, posvečena prizadevanjem za mir, boju proti boleznim in dviganju upanja ljudem.

Ženska, ki je spregovorila o pomenu duševnega zdravja

Predsednik ZDA Joe Biden je novinarjem povedal, da sta bila Jimmy in Rosalyn Carter res izjemna družina, nekdanji predsednik George Bush mlajši pa je sporočil, da je bila Rosalyn Carter ženska polna dostojanstva in moči, ki je pustila za seboj med drugim dediščino odvzemanja stigme duševnim boleznim, poroča CNN.

Nekdanji predsednik ZDA Donald Trump je na svojem družbenem mediju Truth Social sporočil, da skupaj z Melanio in vsemi Američani žalujeta zaradi smrti predane prve dame, velike humanitarke, zagovornice duševnega zdravja in ljubljene soproge predsedniku Carterju dolgih 77 let.

Skupaj z možem je Rosalyn Carter od predsednika ZDA Billa Clintona dobila predsedniško medaljo svobode, kar je najvišje civilno odlikovanje v ZDA.

Poročila sta se, ko je bila stara 18 let

Rosalynn se je rodila materi šivilji in očetu avtomehaniku, ki je umrl, ko je bila stara šele 13 let. Bodočega moža je srečala preko njegove sestre in njene prijateljice Ruth. Poročila sta se, ko je bila stara 18 let, on pa 21.

V času, ko je bil mož predsednik, mu je pomagala pri pisanju govorov, sodelovala pri drugih zadevah v času predsedniške kampanje in mu celo pazila na šale, da jih ne bi ponavljal istim ljudem, poroča CNN.