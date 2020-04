V reki našli še truplo sina pravnukinje Roberta Kennedyja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dva dni po tem, ko so ob obali Marylanda našli truplo Maeve Townsend McKean, vnukinje nekdanjega pravosodnega ministra ZDA Roberta Kennedyja, so zdaj potapljači našli še truplo njenega osemletnega sina

Truplo osemletnika so našli v zalivu Chesapeake, tri kilometre od naselja Shady Side v Marylandu, kjer sta bila z mamo v času koronavirusa. Nesreča se je zgodila v četrtek, ko naj bi si ob obali podajala žogo, ki jo je odneslo v morje. Žogo sta želela rešiti in se s kanujem odpravila ponjo, vendar sta ju močan tok in veter odnesla proti odprtemu morju.

V petek so reševalci našli prazen kajak, v ponedeljek pa truplo njegove mame, slabe štiri kilometre stran od hiše njene matere, ki je bila nekdanja viceguvernerka Marylanda.

Maeve McKean je bila pravnica na položaju izvršne direktorice Pobude za globalno zdravje pri univerzi Georgetown, kjer se je ukvarjala s svetovnim zdravjem in človekovimi pravicami. Pred tem je bila profesorica na mestni univerzi New Yorka.