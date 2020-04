V Marylandu našli truplo vnukinje Roberta Kennedyja

Truplo 40-letne hčerke nekdanje podguvernerke Marylanda Kathleen Kennedy Townsend so odkrili le slabe štiri kilometre stran od hiše njene matere, odkoder je šla veslat. Priče so opazile kajak z dvema osebama, ki ga veter nese na odprto morje in poklicale reševalce, ki so v petek našli le prazen kajak. Iskanje se je nadaljevalo, truplo pa so našli potapljači v globini osmih metrov, piše STA.

Maeve McKean je bila pravnica na položaju izvršne direktorice Pobude za globalno zdravje pri univerzi Georgetown, kjer se je ukvarjala s svetovnim zdravjem in človekovimi pravicami. Pred tem je bila profesorica na mestni univerzi New Yorka.

Njena mama, ki je nečakinja nekdanjega predsednika ZDA Johna F. Kenedyja, je sporočila, da je hči posvetila svoje življenje najbolj ranljivim članom družbe. "Moje srce je zlomljeno, vendar bomo skušali, da ob božji milosti ohranimo nekaj moči, da počastimo upanje, energijo in gorečnost, ki sta jo svetu ponujala Maeve in Gideon," je dejala, še navaja STA.