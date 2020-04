Tragedija v Novih Jaršah: v žrtev izstrelil šest nabojev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V soboto zvečer je v ljubljanskih Novih Jaršah prišlo do streljanja. Napadalec naj bi proti žrtvi ustrelil šest strelov in jo huje ranil. Policija, ki uradnih informacij v zvezi z dogodkom ne daje, strelca še išče.

Okoli desete ure zvečer so v soboto odjeknili streli v Novih Jaršah. Napadalec, ki naj bi svojo žrtev čakal v zasedi, ko se je ta srečala s tretjo osebo, je proti njej ustrelil šestkrat in jo tudi štirikrat zadel ter huje ranil. Stanovalci v Novih Jaršah naj bi vedeli, kdo je bil ustreljen. Po neuradnih informacijah Večera policija do včeraj popoldne ni prijela še nikogar.

"Lahko vam potrdimo, da policija obravnava streljanje, ki se je zgodilo v soboto ob desetih zvečer v Novih Jaršah," je vse, kar je za Večer povedala tiskovna predstavnica Policijske uprave Ljubljana Aleksandra Golec.

Za zdaj še ni znano, za kakšno kaznivo dejanje gre.