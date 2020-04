Zaradi duševnih težav so ga hospitalizirali, nato doma našli pet pištol

V petek so se policisti na območju Policijske uprave Maribor odzvali na klic svojcev, da ima njihov družinski član duševne težave. Kot so dejali, naj bi bil nevaren sebi in okolici, saj je imel blodnje, oborožen pa je bil s pištolo. Grozil ni nikomur. Policija je 66-letnega moškega prijela, kasneje pa so ga zaradi očitnih zdravstvenih težav reševalci odpeljali v Univerzitetni klinični center Maribor. Zoper moškega je podana kazenska ovadba nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksploziva.

Kot so sporočili s Policijske uprave Maribor, so se policisti na klic svojcev nemudoma odzvali. 66-letnik se ob posredovanju policistov ni upiral, ti pa so mu odvzeli in zasegli strelno orožje. Moškega so nato z reševalnim vozilom odpeljali v UKC Maribor.

Policisti so od sodišča takoj pridobili odredbo za hišno preiskavo in jo še isti dan opravili v stanovanju, kjer opisani moški živi. Ob tem so našli in zasegli še več kosov strelnega orožja in streliva.

Zoper moškega bodo policisti uvedli postopek o prekršku zaradi kršitve določil Zakona o orožju, ob tem pa bodo na pristojno tožilstvo zoper njega podali kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja nedovoljene proizvodnje in prometa z orožjem ali eksplozivom, so še sporočili s Policijske uprave Maribor.