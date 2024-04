Kritični napad na postaji: s katano zabodel štiri ljudi #video

Domačini so povedali, da so se zbudili zaradi veliko vpitja in krikov, na ulici pred njihovimi domovi pa so videli okrvavljenega moškega. Znano je, da sta bila zabodena dva policista in dva mimoidoča.

Domačin Daniel Garfinkle, ki živi blizu, je za Daily Mail povedal, da ga je ob 7. uri zjutraj zbudilo veliko kričanja. "Zunaj, v bližini postaje in pred mojim domom je bil krvavi moški."

Drugi domačin je dejal: "Vsaj en moški je ležal v mlaki krvi. Bilo je grozljivo. Zbudil sem se zaradi groznih krikov. Ljudje so rekli, da je zabadal s katano".

Policija ga je prijela

Policija je v izjavi zapisala, da so v Hainaultu v vzhodnem Londonu zaradi resnega napada, v katerem je bil aretiran moški z mečem. "Klicali so nas malo pred 7. uro zjutraj zaradi poročil o vozilu, ki je zapeljalo v hišo na območju Thurlow Gardens. Trenutno vemo, da je osumljenec napadel druge člane javnosti in dva policista. Čakamo na najnovejše informacije o stanju poškodovanih," so zapisali.

Na kraju dogodka so 36-letnega moškega prijeli in je zdaj v priporu, so še sporočili.

Poslanec Wes Streeting je na X objavil, da se je v Hainaultu zgodil kritičen incident ter da so nekatere postaje in ceste zaprte.