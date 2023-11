Ruski raketni napad na vzhodu Ukrajine #vŽivo

Pregled pomembnejših dogodkov dneva:



9.20 Več ranjenih v ruskem raketnem napadu na vzhodu Ukrajine

9.20 Več ranjenih v ruskem raketnem napadu na vzhodu Ukrajine

Rusija naj bi po navedbah Klimenka napad na Pokrovsk izvedla z raketami tipa S-300. Skupno je bila Ukrajina po navedbah generalštaba ukrajinske vojske ponoči tarča napada z osmimi raketami in 20 bojnimi droni, od katerih so jih 14 sestrelili.

V mestu Hmelnicki na zahodu Ukrajine naj bi glede na poročila z območja ostanki sestreljenega drona padli na poslopje nekdanje tovarne, poškodovanih ni bilo, povzema nemška tiskovna agencija dpa.

Rusija nadaljuje obstreljevanje Ukrajine, kjer se obenem nadaljujejo spopadi med stranema vzdolž frontne črte. Medtem ko ruske sile krepijo pritisk na Avdijivko v regiji Doneck, ukrajinska vojska še naprej vztraja na levem bregu Dnepra v regiji Herson.

Prav Herson, pa tudi Odeso in Mikolajev na jugu države je ta teden prizadelo še silovito snežno neurje. Območje je v sredo obiskal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Kot je sporočil v svojem rednem večernem nagovoru, so govorili o varnosti države in ljudi, obnovi uničenih območij, v Odesi pa tudi o rešitvah za težave z energetsko oskrbo, ki so se še okrepile po nedavnem neurju.