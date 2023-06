11-letna deklica ustreljena med igranjem na gugalnici

V napadu v vasi Saint-Herbot v francoski pokrajini Bretaniji je bila med igranjem na gugalnici na vrtu domače hiše ustreljena 11-letna britanska deklica. Ranjena sta bila tudi njena oče in mati, osemletna sestra pa je ostala nepoškodovana. Nanje je zaradi spora o meji streljal 71-letni sosed, poroča The Guradian.

Člani družine Thornon, ki v vasi Saint-Herbot živijo približno pet let, so v soboto popoldne uživali v peki na žaru na vrtu pred hišo, dekleti pa sta se igrali na gugalnici. Okoli desete ure zvečer se je pojavil moški s pištolo in začel streljati nanje.

11-letna Solenne Thornon je zaradi hudih poškodb umrla na kraju dogodka, njen 52-letni oče je bil ustreljen v glavo in je v kritičnem stanju, mati je bila ustreljena v hrbet in glavo, vendar naj bi bila zunaj nevarnosti, najmlajša deklica Céleste, stara osem let, pa je pobegnila na sosednjo posest in klicala na pomoč. Prvi dokazi kažejo, da se je osumljenec nenadoma pojavil s pištolo in večkrat ustrelil v smeri žrtev.

Državna tožilka Carine Halley je za medije povedala, da je na družino Thornon streljal 71-letni Nizozemec, ki je živel v isti vasi. Policija ga je aretirala, zaslišana pa je bila tudi njegova žena.

Motiv za napad naj bi bil kos zemlje, ki meji na obe posesti

Francoski mediji poročajo, da je med britansko družino in njihovimi sosedi prišlo do spora zaradi parcele. "Motivi za tragedijo še niso znani, vendar se zdi, da je med sosedi več let trajal spor zaradi kosa zemlje, ki meji na obe posesti," je povedala državna tožilka.

"Slišali smo hrup in mislili smo, da se deklici igrata s staršema. Najmlajša deklica je pritekla k nam in kričala: 'Moja sestra je mrtva, moja sestra je mrtva!'" je novinarjem povedal sosed. "Šli smo in videli, da je deklica mrtva, oče in mati pa sta bila poškodovana," je še dodal.

Pred dnevi je sicer Francijo pretresel napad v mestu Annecy na vzhodu države. Sirski begunec je z nožem ranil šest ljudi, med njimi štiri otroke.