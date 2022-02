Konvoj svobode vedno bliže Parizu #video

Več tisoč nasprotnikov protikoronskih ukrepov in cepljenju proti covid-19, ki so se utaborili v okolici Pariza, je davi nadaljevalo pot v konvojih vozil proti francoski prestolnici, čeprav so tamkajšnje oblasti shod prepovedale.

Pariška policija je danes zaustavila približno 500 vozil, ki so se v t. i. konvoju svobode skušali prebiti v francosko prestolnico. Vozila so prestregli na treh vstopnih točkah, policisti pa so oglobili več kot 150 voznikov, je po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočila policija.

Pariška policija je pred dnevi sporočila, da tovrstnih protestov ne bo dovolila in bo proti tistim, ki prepovedi ne bodo upoštevali, strogo ukrepala.

V Pariz naj bi se po zgledu protesta kanadskih tovornjakarjev zgrnile množice vozil iz vse države. Zatem pa naj bi se konvoj podal proti Bruslju, kjer so prav tako prepovedali konvoj svobode.

Več vozil je zgodaj zjutraj zapustilo parkirišče na obrobju kraja Chartres, ki leži okoli 80 kilometrov od Pariza. Sodeč po njihovih sporočilih, je njihov namen "ustvariti tako veliko množico vozil, da je policijske sile ne bodo mogle zadržati", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po navedbah policije je v teh dneh aktiviranih skoraj 7.200 pripadnikov policije in žandarmerije. Opremili so se tudi s traktorji, z nakladalniki, vlečnimi tovornjaki in vodnimi topovi. Oklepna vozila pariške žandarmerije so pripeljali na ulice prvič po protestih "rumenih jopičev" konec leta 2018.

Francoski premier Jean Castex je napovedal neomajnost. "Če bodo ustavili promet ali poskušali blokirati prestolnico, moramo biti odločni," je dejal.

Na obrobju Pariza je bilo v petek zvečer ustavljenih več sto vozil, avtodomov in kombijev iz Lilla, Strasbourga, Chateaubourga in drugih krajev, a po navedbah policijskega vira ni noben konvoj vstopil v mesto.

Protestniki zahtevajo odpravo potrdil o cepljenju proti covid-19, ki so potrebna za vstop v številne javne prostore. Številni pa protestirajo tudi zaradi naraščanja cen goriv. "Želimo si le živeti normalno in svobodno življenje," je za AFP povedala 62-letna udeleženka konvoja več kot tisoč vozil iz Chateaubourga.

Po ocenah policije je bilo v različnih konvojih, ki so v petek popoldne potovali proti Parizu, okoli 3.300 vozil.

Francoski predsednik Emmanuel Macron dva meseca pred predsedniškimi volitvami poziva k umiritvi. Kot je dejal v petek za časnik Ouest-France, razume "utrujenost" ljudi zaradi pandemije. "Ta utrujenost vodi tudi do jeze. To razumem in spoštujem. A pozivam k največji možni umirjenosti," je dejal.