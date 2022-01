Ima Kangler pravico ugovarjati podtikanju Sukičeve o "zaplinjanju"?

"Odločno zanikam, kar me je obtožila poslanka Levice, da sem zaplinil Ljubljano. Kot pričo me je obtožila, da sem kriv," se je državni sekretar Franc Kangler, ki je tudi predsednik Nove ljudske stranke, pred preiskovalno komisijo pod vodstvom Rudija Medveda (LMŠ) odzval na obtožbe poslanke Levice Nataše Sukič, da je zaplinil Ljubljano, in na trditve Medveda, ki je že prej povedal, da imajo Kanglerjeve "prstne odtise" ob obsežnih kadrovskih spremembah v policiji. "Vi pa ste prej trdili, da ste me dobili s prstnimi odtisi. Sem priča tukaj ali kaj?" je o "zaplinjanju" in prstnih odtisih, za katere je Medved zatrdil, da jih ima, Medveda vprašal Kangler.

Da imajo njegove prstne odtise ob obsežnih kadrovskih spremembah v policiji, je vodja preiskovalne komisije Rudi Medved (LMŠ) že čisto na začetku pričanja zabrusil državnemu sekretarju Francu Kangerju, ko je ta zanikal, da so bile na policiji obsežne menjave, ki naj bi jih vodil Kangler.

Kangler je opozoril, da je direktorja policije imenovala vlada, in ne on. Direktor pa je menjave, za katere se je odločil, izvedel zakonito. "Kako mislite, prstne odtise?" je Medveda o namigovanju vprašal Kangler in dodal: "Kaj namigujete?" "Nisem vam še zastavil vprašanja," je dejal Medved in pripomnil, da bo prekinil sejo, če bo Kangler še polemiziral z njim. Kanglerja je opozoril, da mu ne sme postavljati vprašanj, ker vprašanja postavlja predsednik komisije, torej Medved, in ne priča, torej Kangler.

Ali Kangler spušča plin?

"Nedostojno se mi zdi," je vztrajal Kangler, "da mi podtikate prstne odtise." Da Kangler ne sme ugovarjati Medvedu, pa se je vključila poslanka Levice Nataša Sukič in ocenila, da se Kangler, ko protestira, izmika vprašanjem in da bi lahko kar prekinili delo komisije, ker ji je jasno, zakaj se izmika. Po njeni oceni ni nedolžen. Če pa je, pa naj odgovarja, je nadaljevala in pristavila: "Ne pa da spuščate plin in meglo kot takrat 5. oktobra nad Ljubljano." Dodala je: "Vse ste zaplinili tukaj."

Tako burno se je začelo današnje pričanje Kanglerja pred preiskovalno komisijo o ugotavljanju morebitne politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma nedopustnega političnega vmešavanja v delo policije in političnega vplivanja na potek oziroma izid predkazenskih in drugih postopkov. Ta preiskovalna komisija, preiskavo so zahtevale stranke opozicije KUL, namerava danes pogovor opraviti še z notranjim ministrom Alešem Hojsem (SDS).

Po prošnji Dejana Kaloha (SDS), da naj predsednik Medved in Sukičeva pustita Kanglerju, da pove, kar želi povedati, in opozorilu, da običajno priče dobijo na začetku možnost širše predstavitve dogajanja, kar se pri Kanglerju ni zgodilo, je Kangler odločno zanikal, kar ga je obtožila poslanka levice, "da je zaplinil Ljubljano".

"Mene kot pričo je obtožila, da sem kriv, da smo zaplinili Ljubljano, vi pa, da ste me dobili s prstnimi odtisi. Sem priča tukaj ali kaj?" je Medveda vprašal Kangler. Medved se je na očitek o podtikanju Sukičeve odzval tako, da je Kanglerju izrekel opomin zaradi motenja reda na seji in mu očital, da ne odgovarja na vprašanja. "Ni res, bom odgovoril, ampak imam pa pravico odgovoriti na obtožbe poslanke," je vztrajal državni sekretar. "To je bila prispodoba, ničesar vas ni obtožila," je ocenil Medved.

Pričanje se je po tem burnem uvodu nadaljevalo na podobno buren način s podtikanji, protesti ...