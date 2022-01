Pandemija je zamajala verska prepričanja Nemcev

Nedavna nemška raziskava, objavljena v reviji Journal of Religion and Health, je pokazala nekoliko presenetljiv pojav: pandemija covid-19 povzroča, da vedno več ljudi izgublja svojo vero v božjo moč.

Ti rezultati so v nasprotju z dozdajšnjimi izkušnjami ter celo z nekaterimi raziskavami iz drugih delov sveta, celo tistimi, ki so jih opravili že med trajanjem pandemije covid-19 .

Daljša, kot je pandemija covid-19, večji je osip

Avtorji raziskave so preučevali 4.693 ljudi v 18-mesečnem obdobju, in sicer od junija 2020 do novembra 2021. Osip so ugotovili tako pri katolikih kot protestantih, ravno tako pri mladih kot starejših, pri čemer se je ta zlasti krepil po drugem valu in drugi zapori javnega življenja v Nemčiji.

Tudi samaritanska cerkev v Berlinu je svoje prostore ponudila za cepljenje prebivalstva. Foto: Reuters

Na začetku študije, in sicer junija 2020, torej tri mesece po začetku pandemije covid-19 v Evropi, je samo tri odstotke vprašanih dejalo, da je zaradi pandemije covid-19 izgubilo vero v "višjo moč". Z vsakim naslednjim preverjanjem v okviru študije pa se je to število povečevalo. Ob koncu študije novembra 2021 je ta delež zrasel na 21,5 odstotka.

Iskanje drugih možnosti ali sprijaznjenje z izgubo

Kot najverjetnejši razlog za izgubo vere med pandemijo avtorji raziskave navajajo izgubo družbenih stikov, na katere se zanašajo številne verske skupnosti.

Z omejenim dostopom do cerkva in drugih svetih mest ljudje lahko izgubijo stik s središčem svojega javnega verskega življenja, zaradi česar lahko potem razvijejo nove oblike duhovnega življenja ali sprejmejo to izgubo, so med drugim zapisali v omenjeni raziskavi.