Nekaj 10 Jeseničanov na ulice zaradi visokih cen ogrevanja

Nekaj deset Jeseničanov je danes pred občino protestiralo zaradi podražitve ogrevanja. Kot so za STA pojasnili na občini, ki se je danes znova sestala s predstavniki dobavitelja in distributerja toplote, podjetji Enos in Enos OTE, ter lastniki etažnih objektov, je koncesionar obljubil, da bo zamrznil cene ogrevanja do konca kurilne sezone.

Pristojni so se na že lani dogovorili za znižanje variabilnega dela cene megavatne ura (MWh) za november in december za 15 evrov, zdaj pa naj bi to znižanje veljalo do konca kurilne sezone. "Naš koncesionar nam je šel toliko na roko, da je znižal cene megavatne ure za 15 evrov na megavatno uro. Te cene bo zdaj obdržal do konca sezone, to je obljubil ravno danes," so pojasnili na občini.

Zaprli promet

Pred jeseniško občino je danes nekaj deset prebivalcev zaprlo promet. Gre za razočarane odjemalce daljinske toplote Enos OTE, ki so tako izrazili svoje nezadovoljstvo zaradi nesorazmernega dviga cen ogrevanja in po njihovem medlega odziva občine. Kot pravijo, kljub novembrski pocenitvi dobivajo dvakrat višje položnice kot v lanski zimi.

Na občini se zavedajo, da so visoke cene ogrevanja težava že nekaj časa, a kot poudarjajo, iščejo rešitve. Tako je danes potekal drugi sestanek s predstavniki Enosa, Enosa OTE in lastniki etažnih objektov. Prvega so imeli septembra.

Cene energentov na trgu

Kot pravijo na občini, so v tem času določene stvari dorekli. Ob tem so spomnili tudi na februarsko sejo občinskega sveta, ki bo obravnavala predlog o ogrevanju, v okviru katerega bo, če bo točka potrjena, omogočeno dodatno povečanje finančnih sredstev, namenjenih občinskim denarnim pomočem materialno ogroženim. Poudarili so, da finančno pomoč za ogrevanje nudijo že zdaj, a da bi se ta februarja lahko povišala.

"To je tisto, kar lahko občina zagotovi. Rešitve so, žal pa ne takšne, ki bi ustrezale zahtevam in željam ljudi. Veste, kakšne so cene energentov na trgu," pravijo na občini.

Kdo je odgovoren?

Prebivalci del odgovornosti pripisujejo ravno občini, ki je leta 2014 s podjetjem Enos OTE podpisala koncesionarsko pogodbo za 25 let. Zaradi visokih cen želijo razdrtje koncesijske pogodbe, pravijo pa tudi, da občina z njimi ne komunicira. Na občini sicer zagotavljajo, da pomagajo, kolikor lahko, in da je župan Blaž Račič vedno na voljo za odgovore in pojasnila.

Anomalije

So se pa danes na sestanku dogovorili tudi, da bo Enos naredil analizo po stavbah, ker ugotavljajo, da so nekje anomalije zelo velike in je tudi poraba zelo velika. "V tistih objektih bodo z upravniki preverili, kje je težava. Za ene položnice tudi oni ugotavljajo, da so zneski položnic nenormalni," še pravijo na občini.

Po podatkih agencije za energijo imajo januarja najdražjo ogrevanje iz distribucijskega sistema toplote ravno na Jesenicah, kjer za megavatno uro plačujejo približno 184 evrov, sledijo Ravne na Koroškem s 145 evri za megavatno uro.