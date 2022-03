Ko je ugotovil, da 90 odstotkov tankov ne deluje, se je ustrelil

Ker njihovi nadrejeni znižujejo plače, so vojaki primorani prodati gorivo iz rezervoarjev in rezervne dele tankov.

Ukrajinsko obrambno ministrstvo je zapisalo, da se je ruski poveljnik 13. tankovskega polka ubil, ko je ugotovil, da 90 odstotkov njegovih tankov ne deluje. Tanki ruskih sil so nedelujoči, saj so bili z njih ukradeni določeni sestavni deli. Gre predvsem za elektronske komponente, ki vsebujejo zlato in druge plemenite kovine.

Ker so ruske sile ob napadu na Ukrajino izgubile veliko vojaških vozil, jih nadomeščajo z novimi. Ta pripeljejo iz skladišč, ki so namenjena dolgoročnim rezervam. Kmalu so ugotovili, da jih 90 odstotkov ne deluje, torej je onemogočena njihova polna uporaba. Njihovi deli so bili namreč že prej odvzeti in prodani na črnem trgu.

Večino vojaškega proračuna ukradejo ruski generali

Bill Browder, poslovnež, ki je bil dolga leta največji tuji vlagatelj v Rusiji, pravi, da je finančna korupcija ohromila rusko vojsko. "Moja ocena je, da 80 odstotkov vojaškega proračuna ukradejo ruski generali," je za Mirror povedal Browder.

Ker njihovi nadrejeni znižujejo plače, so vojaki primorani prodajati gorivo iz rezervoarjev in sestavne dele tankov.

Po besedah Browderja korupcija prihaja z vrha. Ruski voditelj Vladimir Putin ima "okoli 200 milijard dolarjev nezakonitega denarja, skritega na tajnih bančnih računih, pogosto na imena njegovih oligarhov", je še povedal Browder.