Kangler: V Sloveniji za začasno zaščito doslej zaprosilo sedem tisoč ukrajinskih beguncev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenijo je medtem prečkalo okoli 50 tisoč ljudi iz Ukrajine, ki pot večinoma nadaljujejo proti Italiji, Franciji in Španiji, je pojasnil državni sekretar Kangler.

Slovenijo je medtem prečkalo okoli 50 tisoč ljudi iz Ukrajine, ki pot večinoma nadaljujejo proti Italiji, Franciji in Španiji, je pojasnil državni sekretar Kangler. Foto: Guliver Image

Evropska komisarka za notranje zadeve Ylva Johansson je na zasedanju predstavila indeks obremenjenosti držav v begunski krizi, ki je nastala zaradi ruske invazije v to državo. Najbolj obremenjena je po njenih besedah trenutno Poljska, sledita pa Avstrija in Češka.

Slovenije komisarka ni posebej omenjala, je povedal Kangler na novinarski konferenci med zasedanjem v Bruslju. Dejal je, da je doslej v Sloveniji za začasno zaščito zaprosilo okoli sedem tisoč ukrajinskih beguncev.

V tej evidenci niso upoštevani tisti, ki se prijavijo pri svojcih na policijskih postajah. Ob tem je opozoril na težavo, da ti pogosto zapustijo Slovenijo, se prijavljajo v Avstriji in se vračajo v Slovenijo. Pri tem je opozoril na pomen enotnega evidentiranja na evropski ravni.

Slovenijo prečkalo okoli 50 tisoč ljudi

Slovenijo je medtem prečkalo okoli 50 tisoč ljudi iz Ukrajine, ki pot večinoma nadaljujejo proti Italiji, Franciji in Španiji, je pojasnil državni sekretar.

O tej temi je govoril tudi s hrvaškim notranjim ministrom Davorjem Božinovićem, ki mu je dejal, da je na Hrvaškem okoli 15 tisoč ukrajinskih beguncev, tako da so razmere v Sloveniji in na Hrvaškem primerljive.

Hrvaški minister je sicer pozneje na novinarski konferenci za hrvaške novinarje povedal, da je v slovenski južni sosedi za začasno zaščito zaprosilo okoli 11 tisoč Ukrajincev.

O beguncih iz Moldavije mora odločiti vlada

Ministri so danes razpravljali tudi o pomoči Moldaviji, v katero se je zateklo okoli 360 tisoč ljudi iz Ukrajine. Kot je pojasnil Kangler, mora o sprejemu beguncev iz Moldavije v Sloveniji odločati vlada, a ta tega še ni storila.

Ena od tem pa je bila tudi finančna podpora državam članicam pri obravnavi beguncev. Kangler je povedal, da je Slovenija s sprožitvijo direktive o začasni zaščiti omogočila financiranje iz državnega proračuna.

"Glede na obremenitve in število beguncev, ki prihajajo v Slovenijo, pa si želimo, da bi poskušali najti tudi evropske sklade, iz katerih bi lahko Slovenija črpala sredstva," je poudaril.

Med možnostmi je omenil financiranje iz sklada za azil, migracije in vključevanje, v katerem je na voljo dodatnih 200 milijonov evrov, ki so ostali v lanskem in predlanskem letu.

Državni sekretar na MNZ je na zasedanju ponudil tudi pomoč Slovenije in slovenske ustanove ITF pri razminiranju po koncu vojne v Ukrajini. Ukrajinski notranji minister Denis Monastirski je namreč v nagovoru ministre pozval, naj začnejo razmišljati, kako se bo Evropa lotila dezaktiviranja min, ki niso eksplodirale.