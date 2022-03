Filmski zvezdnik se je srečal z begunci iz Ukrajine

Med dvodnevnim obiskom je Orlando Bloom v Palanci na jugozahodu Moldavije obiskal Modro točko, Unicefov varni prostor za otroke in družine na begu.

Pretresen nad zgodbami ukrajinskih beguncev

"Spoznal sem mamo, ki je s tremi majhnimi otroki prispela na mejni prehod. Povedala mi je, da so sinoči pobegnili iz Ukrajine, potem ko je bila bombardirana sosedova hiša. Bili so preveč prestrašeni, da bi ostali," je povedal filmski zvezdnik, "srce parajoče je bilo videti to družino in toliko drugih, ki po dolgi poti zapuščajo državo z le nekaj osebnimi stvarmi in ne vedo, kje se bo njihova pot končala."

Foto: UNICEF/Vincent Tremeau

Po podatkih Unicefa je od začetka vojne 24. februarja iz Ukrajine pobegnilo že več kot 1,8 milijona otrok, od tega več deset tisoč v Moldavijo. "Številne družine in otroci, s katerimi sem govoril, niso zapustili le svojih domov, ampak tudi šolo, prijatelje, družinske člane in skoraj vse, kar imajo. Kot oče si ne morem predstavljati, kako pretreseni in zmedeni so v tem trenutku," je dejal Bloom.

Otroci, ki potujejo sami, so še posebej izpostavljeni trgovini z ljudmi

Predstavnica Unicefa v Moldaviji Maha Damaj je medtem opozorila, da so otroci še posebej ranljiva skupina. "Otroci na begu so vsak dan bolj ogroženi. Tisti, ki potujejo sami, so še posebej izpostavljeni trgovini z ljudmi ter izkoriščanju med dolgo in naporno potjo," je dejala.

Foto: UNICEF/Vincent Tremeau

Unicef je že pred tem opozoril na povečano tveganje trgovine z ljudmi in izkoriščanja, ko ogromno otrok beži pred vojno, nešteto drugih pa je zaradi nasilja v Ukrajini notranje razseljenih. Unicef s partnerji povečuje število varnih točk v državah gostiteljicah beguncev, vključno z Moldavijo, Poljsko, Romunijo in Slovaško, ter poziva vlade v regiji, naj sprejmejo ukrepe za zaščito otrok vključno s krepitvijo postopkov za zagotavljanje zaščite otrok na mejnih prehodih.

