Kdo bo nasledil Angelo Merkel?

Nemške zvezne volitve so najpomembnejše volitve letos – tako v Evropi kot na svetu. Te volitve so tudi velika prelomnica, saj se bo po sestavi nove vlade dozdajšnja nemška kanclerka Angela Merkel poslovila od politike. Merklova je bila kanclerka kar šestnajst let.

SPD in CDU/CSU tesno skupaj

Javnomnenjske ankete napovedujejo zmago SPD, a razlika pred CDU/CSU je zelo majhna, v okviru statistične napake. Tako se lahko zgodi, da bo na koncu spet slavila CDU/CSU.

V petek sta bili objavljeni dve javnomnenjski anketi. Po anketi javnomnenjske agencije Allensbach bo SPD dobila 26 odstotkov glasov, CDU/CSU pa 25 odstotkov. Sledijo Zeleni (16 odstotkov), FDP (10,5 odstotkov), AfD (deset odstotkov) in Levica (pet odstotkov).

Po anketi javnomnenjske agencije Forsa pa bo SPD dobila 25 odstotkov, CDU/CSU pa 22 odstotkov. Sledijo Zeleni (17 odstotkov), FDP (12 odstotkov), AfD (deset odstotkov) in Levica (šest odstotkov).

Scholz ali Laschet

Na letošnjih volitvah so tri stranke postavile kanclerske kandidate: CDU/CSU (Armin Laschet), SPD (Olaf Scholz) in Zeleni (Annalena Baerbock). Realne možnosti za zmago in kanclerski položaj po volitvah imata samo Scholz in Laschet.

Današnje volitve pomenijo tudi simbolni konec 16-letne vladavine Angele Merkel. Foto: Reuters

Po volitvah bo Nemčiji vladala koalicijska vlada. Največji prelom z zadnjimi 16 leti bi pomenila vlada med SPD, Zelenimi in Levico. CDU/CSU bo morala v opozicijo tudi v primeru, da bodo novo vlado sestavile SPD, Zeleni in FDP.

V bundestagu morda več kot 800 poslancev

Na dan volitev ima volilno pravico okoli 60,4 milijona Nemcev. Volišča se bodo odprla ob 8. uri zjutraj in bodo odprta do 18. ure. V bundestagu bo v novem sklicu sedelo vsaj 598 poslancev, verjetno pa celo več kot 800. Za primerjavo: v odhajajočem bundestagu je sedelo 709 poslancev.