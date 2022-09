Karel III. razglašen za kralja Avstralije in Nove Zelandije

Australia formally installed King Charles III -- the first new monarch in 70 years -- as the country's head of state https://t.co/wtQnHtd5cr — CNN Breaking News (@cnnbrk) September 11, 2022

Spremenjena britanska himna

Na slovesnosti v Canberri so bili navzoči poslanci in senatorji iz vseh političnih taborov. Ob koncu so predvajali britansko himno, ki zdaj namesto Bog obvaruj kraljico govori Bog obvaruj kralja, na pol droga spuščene zastave pa so ponovno dvignili.

Pred poslopjem parlamenta se je zbralo veliko ljudi, ki so spremljali razglasitev, je poročala nemška tiskovna agencija dpa, ki se sklicuje na avstralsko tiskovno agencijo AAP.

Avstralija je "nedokončan produkt"

Generalni guverner, ki v državi zastopa britansko krono, je označil Avstralijo za "nedokončan produkt", ki zdaj vstopa v novo obdobje. "Večina Avstralcev doslej ni poznala sveta brez kraljice Elizabete II., njena smrt predstavlja konec nekega obdobja," je dejal.

Predsednik avstralske vlade Anthony Albanese je dejal, da vlada zaradi smrti kraljice velika žalost. "Kraljico Elizabeto smo občudovali zaradi njenega občutka dolžnosti, zaradi njene zavezanosti prebivalcem Združenega kraljestva, ljudem Commonwealtha, vključno z Avstralijo, in svetu na splošno," je povedal.

The prime minister paid tribute to the Queen, saying she stood with Australia during the good times and bad https://t.co/F6OoRD4F76 — Sky News (@SkyNews) September 11, 2022

Na Novi Zelandiji nastopilo obdobje sprememb

Razglasitev Karla III. za kralja Avstralije je označil za zgodovinski dogodek in napovedal, da bo v Avstraliji 22. septembra dan žalovanja. Pred tem bo premier Albanese z guvernerjem Hurleyjem odpotoval v Anglijo, kjer bo 19. septembra pogreb kraljice.

Podobna slovesnost kot v Canberri je danes potekala tudi v glavnem mestu Nove Zelandije. V parlamentu v Wellingtonu je premierka Jacinda Ardern po poročanju tujih tiskovnih agencij slovesno oznanila, da je "njegova visokost kralj Karel III. razglašen za našega vladarja".

Dodala je, da je za Novo Zelandijo po smrti kraljice Elizabete II. nastopilo obdobje sprememb. "Kralj Karel je vedno izkazoval veliko naklonjenost našemu narodu," je dejala.

V karibski otoški državi Antigva in Barbuda so v soboto na slovesnosti v prestolnici St. John's prav tako potrdili Karla III. za svojega novega kralja, a je premier Gaston Browne kmalu zatem za britansko televizijo ITV dejal, da namerava v roku treh let izvesti referendum o neodvisnosti od britanske monarhije, navaja dpa.