Življenje in 70 let vladavine kraljice Elizabete II. #video #foto

V četrtek je v 97. letu umrla britanska kraljica Elizabeta II. Poslovila se je po več kot 70 letih na prestolu. Njeno vladanje je trajalo 70 let in 214 dni, kar je najdaljše vladanje v zgodovini kateregakoli britanskega monarha in druga najdaljša doba vladanja med monarhi po svetu. V fotogaleriji si oglejte nekaj utrinkov njenega življenja in vladanja.

Na fotografiji je mlada kraljica Elizabeta II. med igranjem med cvetlicami. Kraljica Elizabeta II. se je rodila 21. aprila 1926 in je starejša sestra princese Margarete, ki je živela med letoma 1930 in 2002. Foto: Guliverimage

Na fotografiji so kralj George VI., kraljica Elizabeta ter princesi Elizabeta in Margareta v času druge svetovne vojne, v katero je bilo intenzivno vpeto tudi Združeno kraljestvo. Foto: Guliverimage

Portret kraljice Elizabete II., ki ga je za podjetje Fishmongers naslikal Pietro Annigoni. Foto: Guliverimage

Kraljica Elizabeta II. in princ Filip, vojvoda Edinburški, na svoj poročni dan, 20. novembra 1947 Foto: Guliverimage

Kronanje kraljice Elizabete II. 2. junija 1953 Foto: Guliverimage

Fotografija je nastala 14. junija 1964, na njej pa je kraljica Elizabeta II. s svojim četrtim otrokom, princem Edwardom, ki se je rodil 10. marca 1964. Mladi princ je ob rojstvu tehtal slaba dva kilograma in pol. Foto: Guliverimage

V času svojega vladanja se je srečevala s številnimi pomembnimi svetovnimi voditelji in državniki. Na fotografiji je kraljica ob srečanju s sirom Winstonom Churchillom in Clementine Churchill na Downing Streetu 10 v Londonu, ko se je on leta 1955 upokojil kot predsednik vlade. Sir Winston Churchill (1874-1965) je bil predsednik vlade Združenega kraljestva med letoma 1940 in 1945 ter med letoma 1951 in 1955. Foto: Guliverimage

Na krstu prvega vnuka Williama, valižanskega princa in sina princese Diane Spencer, 29. julija 1981 v Buckinghamski palači. Ob Diani s sinom sedita kraljica Elizabeta II., mati princa Charlesa in Dianina tašča, ter kraljičina mati Elizabeta, babica princa Williama in mama Elizabete II. V ozadju stojijo še grof Spencer, Dianin oče, Frances Shand Kydd, Dianina mati, princ Edward in princ Andrew, Charlesova brata, princesa Ana, Charlesova sestra, princ Filip, vojvoda Edinburški, in drugi. Foto: Guliverimage

23. aprila 2006 na praznovanju kraljičinega 80. rojstnega dne. Na fotografiji kraljica s princem Filipom ter princema Williamom in Harryjem v kapeli svetega Jurija v Windsorju po maši ob dnevu svetega Jurija. Foto: Guliverimage

Kraljica Elizabeta II. in princ Filip se ob svojem diamantnem jubileju peljeta v svoji ladji Spirit of Chartwell po reki Temzi pod mostom Vauxhall (3. junij 2012). Foto: Guliverimage

Kraljica Elizabeta II. z družino v Londonu 9. junija 2018 na dan Trooping the Colour, ko so praznovali tudi kraljičin rojstni dan. Z njo so na balkonu Buckinghamske palače še Catherine Middleton, vojvodinja Cambriška, princ William, vojvoda Cambriški, princesa Charlotte, princ George, princ Harry, vojvoda Susseški, Meghan Markle, vojvodinja Susseška, in drugi člani kraljeve družine. Foto: Guliverimage

Kraljica Elizabeta II. je skoraj do konca svojega življenja vozila prestižna vozila. Še pred nekaj leti so jo v javnosti opazili med vožnjo po posestvu Sandringham. Fotografija je nastala 25. januarja 2020. Foto: Guliverimage

Kraljica Elizabeta II. na pogrebni slovesnosti moža princa Filipa, vojvoda Edinburškega, 17. aprila 2021. Foto: Reuters

Kraljica Elizabeta II. je še v torek na dvorcu Balmoral na Škotskem najprej sprejela nekdanjega premierja Borisa Johnsona, ki jo je obvestil o svojem odstopu. Zatem je sprejela še Liz Truss, ki je postala nova premierka. V 70 letih vladanja kraljice se je tako zvrstilo kar petnajst premierjev. Foto: Reuters

Kraljica Elizabeta II. je pri 96 letih umrla v dvorcu Balmoral na Škotskem, v zadnjih trenutkih pa je bilo ob njej več članov kraljeve družine. Kot so zapisali v sporočilu za javnost, je kraljica mirno umrla v dvorcu Balmoral. Foto: Reuters