Je to razlog, da bodo ZDA propadle tako kot Sovjetska zveza?

So ZDA propadajoča velesila ali je to daleč od realnosti? Na fotografiji: Trumpov podpornik na shodu pred volitvami v ameriški zvezni državi Georgii. Foto: Reuters

ZDA so postale same sebi najhujši sovražnik. Tako kot Sovjetska zveza tudi ZDA umirajo od obupa, je prepričan britanski novinar in pisatelj Ed West.

Ta teden mineva trideset let od neuspešnega poskusa državnega udara proti reformnemu sovjetskemu voditelju Mihailu Gorbačovu. Državni udar so 18. avgusta (nekateri kot datum udara raje navajajo 19. avgust, op. p.) sprožili komunistični trdorokci, ki so nasprotovali perestrojki Gorbačova, to je reformi sovjetskega komunističnega sistema.

Pijani Jelcin ustavi zarotnike

Državni udar je v nekaj tednih klavrno propadel, razpadajoča Sovjetska zveza pa se je razpustila decembra istega leta. Na obletnico udara se je spomnil tudi Ed West, urednik na britanskem spletnem mediju UnHerd.

Poskus državnega udara, ta se je zgodil, ko je bil Gorbačov na počitnicah v svoji dači na Krimu, je ustavil predsednik Ruske federacije oziroma predsednik ruskega vrhovnega sovjeta Boris Jelcin, ki je bil, kot piše West, takrat večinoma pijan.

Od vodke gnijoči prestrašeni zarotniki

Tudi zarotniki, ki so delovali prestrašeno in ostarelo, naj bi bili od znotraj gnili od vodke. "Do te stopnje je Sovjetska zveza sama umirala od alkohola in poskusi zdravljenja so se izkazali za brezplodne. Ena največjih napak Gorbačova - zelo zmernega pivca, zaradi česar je živ, medtem ko je njegov tekmec Jelcin že dolgo mrtev - je bila zvišanje davka na vodko kot del prizadevanj za reševanje katastrofalnega problema države z alkoholom," piše West.

Videoposnetek s podatki o spodletelem državnem udaru avgusta 1991:

Pri tem Britanec spomni na ruski črni humor iz tistega obdobja. Po eni od sovjetskih šal sin po podražitvi vodke vpraša očeta: "Ati, a to pomeni, da boš manj pil?" Oče mu odgovori: "Ne, sinko, to pomeni, da boš ti manj jedel."

Vpliv alkohola na zlom Sovjetske zveze

Alkohol je imel po Westovem mnenju osrednjo vlogo pri demografskem zlomu Sovjetske zveze. V sedemdesetih letih preteklega stoletja so namreč prvič opazili, da so v Sovjetski zvezi ljudje začeli umirati mlajši. Zmanjšanje pričakovane življenjske dobe ni vplivalo le na starejše prebivalce Sovjetske zveze, ampak tudi na tiste, ki so bili še v srednjih letih.

Ni bilo lakote, tuje invazije ali naravnih nesreč. Demografski padec se je zgodil, ker so se ljudje iz obupa zapili do smrti. Država, v kateri je življenje državljanov vse krajše - in obenem še slabše -, nima prihodnosti, poudarja West.

Padec rodnosti v Sovjetski zvezi

Del demografskega padca Sovjetske zveze je bilo tudi zmanjšanje rodnosti. Kot piše West, so rojstva upadla zato, ker si ruske oziroma sovjetske družine preprosto niso mogle privoščiti več otrok. V sedemdesetih letih prejšnjega stoletja so se Rusinje oziroma Sovjetinje čudile, kako si lahko njihove ameriške vrstnice privoščijo, da po rojstvu otrok zapustijo službo.

Predsednik Ruske federacije Boris Jelcin je bil eden od najbolj zaslužnih za to, da je državni udar spodletel. Na fotografiji: Jelcin v času državnega udara s sodelavci na kupoli tanka Rdeče armade v Moskvi. Posadka v tem tanku je stopila na stran nasprotnikov državnega udara. Jelcin je bil predsednik Ruske federacije do 31. decembra 1999, ko je za svojega naslednika izbral Vladimirja Putina. Iz Jelcina, ki je pogosto pregloboko pogledal v kozarec, so se njegovi nasprotniki norčevali z besedami: "Jelcin je pil, Jelcin pije, Jelcin bo Rusijo zapil." Foto: Reuters

Kot je takrat poročal New York Times, prebivalke Sovjetske zveze "izrazijo začudenje, ko izvedo, da lahko ameriški oče preživi družino dveh, treh ali štirih otrok, ne da bi njegova žena delala. Mnogi so tudi presenečeni, da bi Američanke z veseljem imele več otrok." Zanje je bil velik boj prehraniti le enega otroka, piše West.

Vzpon radikalnih ideologij v ZDA

West je po predstavitvi razlogov za propad komunistične Sovjetske zveze povlekel primerjave z ZDA. Po njegovem mnenju se je vse začelo v šestdesetih letih prejšnjega stoletja, ko je v ZDA začel prevladovati nov način razmišljanja, ki v resnici ni bil liberalen, čeprav so ga nasprotniki zmedeno še vedno tako imenovali.

Ta novi način razmišljanja je bil bolj sovražen do svobode govora in njegovi privrženci so začeli proces izgona deviantnih mislecev z univerz, ki se je še posebej okrepil v zadnjih letih. Novi način razmišljanja ni samo podpiral osebne spolne svobode (kar ga povezuje z liberalizmom), ampak tudi radikalne ideje, vključno s sovražnostjo do družine. Ta nov način razmišljanje je bil usmerjen proti religiji in je to usmerjenost še okrepil, ko je prišlo do nasprotja med religijo in spolnimi pravicami.

ZDA ekonomsko na desno, kulturno pa na levo

"Ta noiv način razmišljanja - progresivizem je verjetno najbolj pravičen izraz - je veliko manj strpen kot liberalizem. Dejansko je zaradi sovražnosti do svobode govora, zaradi manihejskega pogleda na svet, suma, da so njegovi nasprotniki fašisti, in prepričanja, da je treba politiko vriniti vsepovsod - od znanosti do otroških knjig -, bližje totalitarni tradiciji," poudarja West.

Po Westovem mnenju se ZDA od šestdesetih let prejšnjega stoletja kulturno vse bolj obračajo na levo. Na fotografiji: pripadniki ameriške Antife. Foto: Reuters

Ameriški progresivizem ni komunizem, prav tako kot njegovi nasprotniki niso nacisti, pravi West. Trg (ki so ga želeli komunisti odpraviti, op. p.) je namreč popolnoma sposoben doseči najbolj progresivne cilje. Tako smo prišli do stanja, ko so ZDA v kulturnem smislu postale bolj levičarsko usmerjene, čeprav so hkrati gospodarsko prevladovale desničarske politike. Vez med obema pojavoma je globalizacija.

Globalizacija in epidemija smrti zaradi mamil v ZDA

Toda globalizacija je imela svojo ceno. Milijoni delovnih mest so bili izgubljeni po sklenitvi trgovinskega sporazuma s Kitajsko leta 2001. Ta je bil sklenjen dva meseca po tem, ko je takratni ameriški predsednik George Bush mlajši sledil sovjetskemu zgledu z napadom na Afganistan. Potem so v nekdanjih ameriških industrijskih središčih ljudje prvič opazili epidemijo smrti zaradi mamil, ki zdaj predstavlja eno največjih družbenih katastrof v zgodovini, ugotavlja West.

Štiri desetletja od propadanja svoje tekmice Sovjetske zveze so ZDA postale država, v kateri so ljudje umirali mlajši zaradi prevelikih odmerkov in samomorov. Razlog, da je družbena zaznava te epidemije trajala tako dolgo, je morda bila samotna in pogosto pravna narava problema mamil.

Kot piše West, v nasprotju z aidsom epidemija smrti zaradi mamil ni vplivala na znane ljudi, izjema je bil glasbenik Prince. Lahko pa je na slabo družbeno zaznavo vplivalo tudi to, kdo so bile žrtve: to so bili pretežno podeželski belopolti Američani, ki nimajo ne velike družbene moči ne močnih podpornikov.

Gredo ZDA v smeri Sovjetske zveze?

"ZDA, nekoč najbolj zaupanja vredna družba, gredo v smeri Rusije, ene najmanj zaupanja vrednih. Najbolj moteče od vsega je, da so ZDA, prej demografsko najbolj živahna zahodna država, danes priča spektakularnemu padcu rodnosti. To je predvsem posledica zmanjševanja plač srednjega razreda, ki si ne more več privoščiti družin z enim hranilcem, in hitrega upada religije. Mogoče pa so ljudje izgubili tudi vero vase in v ideale svoje države."

Ed West o prihodnosti konservativizma:

Sovjetska zveza se je razbila na petnajst različnih delov, prehod pa je bil, kot bi lahko dejal CNN, večinoma miren - čeprav je stara dača Gorbačova po nekaterih lokalnih neprijetnostih spet v Rusiji (Westov šaljivi namig na rusko priključitev Krima, op. p.).

Govorjenje o odcepitvi v ZDA

"Danes so ZDA država, v kateri ljudje govorijo o odcepitvi, da bi ušli propadajoči velesili, ki ji vladajo ostareli ljudje. Zdi se malo verjetno, da bi se to zgodilo, da je govorjenje o odcepitvi bolj vaba za klike kot realnost, kajti zakaj bi zapustili tisto, kar je že več kot dve stoletji najbogatejše in najbolj impresivno stanje na svetu? Toda tudi generacijo nazaj so le redki predvidevali, da se bo Sovjetska zveza sesula v meglici alkoholnega obupa," svoj zapis sklene West.