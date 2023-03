Je to Putinova največja nočna mora?

Ženske v Rusiji rodijo premalo otrok, moški pa umrejo prezgodaj. To je po mnenju številnih ena največjih težav, s katerimi se spoprijema Putinova Rusija. Po projekcijah se bo prebivalstvo Rusije z zdajšnjih 145,6 milijona ljudi do konca tega stoletja zmanjšalo na 126 milijonov ljudi.

Leta 2015 sta ameriška ekonomista s Princetona Anne Case in Angus Deaton napisala študijo o "smrtih iz obupa". To je študija o tem, kako zelo veliko ljudi v ZDA, še zlasti belcev brez univerzitetne izobrazbe, umre prezgodaj, in sicer zaradi samomorov, odvisnosti od drog ali zasvojenosti z alkoholom. A ne glede na to, kako visoke so številke zaradi "smrti iz obupa" v ZDA, so v Rusiji še precej višje, piše švicarski spletni medij Watson.

Krajša življenjska doba in prenizka stopnja rodnosti

Pričakovana življenjska doba v Rusiji se je s 73 oziroma 72 let (take so bile napovedi med letoma 2017 in 2019) znižala na 71, pri moških na 66 let (ruski predsednik Vladimir Putin s svojimi 70 leti že živi dlje kot povprečni ruski moški, op. p.). "To je slabše kot v Severni Koreji, Siriji ali Bangladešu," ugotavlja ameriški pisatelj in vojaški zgodovinar Max Boot v Washington Postu.

Za ohranjanje zdajšnjega števila prebivalstva v Rusiji bi morala biti stopnja rodnosti povprečno vsaj dva otroka na žensko, a je samo 1,5 otroka na žensko. Poleg tega je v času pandemije covid-19 zelo divjal po Rusiji.

Smrti zaradi covid-19 in naraščanje neruskega prebivalstva

Po oceni britanske poslovne revije Economist je v Rusiji od leta 2020 zaradi koronavirusne bolezni umrlo med 1,2 in 1,6 milijona ljudi. Če ta številka drži, je novi koronavirus zahteval več žrtev v Rusiji kot v ZDA, ki imajo dvakrat več prebivalcev, piše zgoraj omenjeni švicarski spletni medij.

V Rusiji je stopnja rodnosti prenizka za ohranjanje zdajšnjega števila prebivalstva. Foto: Guliverimage

Poleg tega se spreminja tudi etnična in verska sestava Rusije, saj v številnih republikah Ruske federacije narašča število muslimanov oziroma Neslovanov. Demografski razvoj je za Putina nočna mora, piše Watson. Po napovedih se bo trenutno prebivalstvo Rusije s 145,6 milijona ljudi do konca tega stoletja zmanjšalo na 126 milijonov ljudi.

Bi zasedba Ukrajine preprečila ruski demografski padec?

Hkrati naj bi Putina mikalo, da bi se tej črni demografski prihodnosti izognil z vključitvijo Ukrajine v ruski imperij. Zgodovinar Boot navaja nekdanjega ameriškega diplomata in strokovnjaka za Rusijo Stephena Sestanowicha, ki pravi: "Depopulacija Rusije hrani Putinovo apokaliptično vizijo njegove velike odgovornosti. Tistim, ki jih skrbi depopulacija, se bo morda zdela privlačna ideja o vključitvi okoli 40 milijonov ljudi v sosednjo državo (mišljena je vključitev Ukrajine v Rusko federacijo, op. p.)."

A ruska želja po vključitvi slovanske zahodne sosede Ukrajine v Rusko federacijo za zdaj od Rusije zahteva velik krvni oziroma človeški davek, kar neugodno vpliva na demografsko prihodnost Rusije.

Padli vojaki in pobegi iz Rusije

Od lani februarja, ko je Rusija napadla Ukrajino, je v spopadih po nekaterih ocenah umrlo od 60 do 70 tisoč ruskih moških (upoštevati pa je treba, da naj bi v napadu na Ukrajino sodelovalo več vojakov neruskega rodu, kot je delež etničnih Nerusov v vsem prebivalstvu Rusije, op. p.). Več kot milijon ruskih moških je Rusijo zapustilo, da bi se izognili vpoklicu v vojsko.