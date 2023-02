Izpoved ruskega častnika o mučenju Ukrajincev: Spremenili te bomo v dekle

Ukrajinske vojake so mučili, jim grozili in jim dali komaj kaj hrane.

Ukrajinske vojake so mučili, jim grozili in jim dali komaj kaj hrane. Foto: Reuters

Konstantin Jefremov, nekdanji ruski častnik, je v ekskluzivnem intervjuju za BBC nazorno opisal ruska brutalna zasliševanja ukrajinskih vojakov, ki so jim grozili tudi s posilstvom. "Zasliševanja in mučenja so trajala približno en teden, vsak dan, ponoči, včasih dvakrat na dan," je dejal častnik, ki je iz Rusije pobegnil, potem ko so ga odpustili iz vojske, ker se ni želel vrniti na bojišče.

V intervjuju za BBC je Konstantin Jefremov podrobno opisal zločine ruske vojske, ki jim je bil priča. Opisal je dejanja svojih tovarišev, ki plenijo po okupiranih območjih Ukrajine, in brutalna zasliševanja, ki jih je vodil ruski polkovnik.

"Spremenili te bomo v dekle in tvoji ženi poslali video"

Aprila lani se je Jefremov s svojo skupino premaknil v Bilmak, severovzhodno od Melitopola, da bi varoval "logistično poveljstvo."

Spominja se dneva, ko so pripeljali tri ujetnike. "Eden od njih je priznal, da je ostrostrelec. Ko je to slišal polkovnik, se mu je zmešalo. Udaril ga je, Ukrajincu potegnil dol hlače in ga vprašal, ali je poročen."

Zapornik je odgovoril pritrdilno. "Potem naj mi nekdo prinese krpo," je po besedah Jefremova rekel polkovnik. "Spremenili te bomo v dekle in tvoji ženi poslali video."

V drugem primeru je polkovnik prosil ujetnika, naj poimenuje vse ukrajinske nacionaliste v njegovi enoti. "Ukrajinec ni razumel vprašanja. Odgovoril je, da so vojaki mornariške pehote ukrajinskih oboroženih sil. Za ta odgovor so mu izbili nekaj zob."

Tretji ukrajinski zapornik je imel na očeh prevezo. "Polkovnik mu je na čelo prislonil pištolo in dejal: 'Štel bom do tri in te nato ustrelil v glavo'. Štel je do tri in streljal mimo ušes, na obe strani, nato pa nanj vpil, a ga ni več slišal. Rekel sem: 'Tovariš polkovnik, ne sliši vas, oglušel je!"

"Preoblekli smo ga v rusko uniformo in odpeljali v bolnišnico"

Jefremov se spominja tudi, kako je polkovnik ukazal, da Ukrajincem ne smejo dati običajne hrane, pač pa samo vodo in krekerje. "Poskušali smo jim dati topel čaj in cigarete. Da ujetniki ne bi spali na golih tleh, smo jim obračali seno, a ponoči, da nas ne bi kdo videl. Polkovnik je bil nor," je dejal.

Videl je, kako je polkovnik ukrajinskega ujetnika ustrelil v roko in desno nogo pod kolenom, ki je zadela kost. "Moji možje so ga previli in odpeljali do ruskih poveljnikov, ne k polkovniku, saj je bil zmešan. Oblekli smo ga v rusko uniformo in ga odpeljali v bolnišnico in mu rekli, naj ne pove, da je ukrajinski vojni ujetnik, ker bodo zdravniki zavrnili zdravljenje ali pa bodo to slišali ranjeni ruski vojaki in ga ustrelili."

Izropali so vse, kar se je dalo

"Vojaki in častniki so pograbili vse, kar se je dalo. Plezali so po letalih in pregledali vse zgradbe. Eden od vojakov je pograbil kosilnico: 'Tole bom vzel domov in pokosil travo ob naši vojašnici,'" je Jefremov opisal ropanje v letalski bazi Melitopol.

"Vedra, sekire, kolesa, vse so strpali v svoje tovornjake," je še dejal Jefremov. Toliko stvari so morali počepniti, da so jih spravili v vozila." Gospod Jefremov nam je poslal fotografije, za katere pravi, da jih je posnel v letalski bazi Melitopol. Prikazujejo transportna letala in stavbo v ognju. So med številnimi slikami in dokumenti, ki jih je delil – in ki smo jih preverili –, da bi potrdil identiteto, položaj in gibanje gospoda Jefremova v Ukrajini spomladi 2022. Spletna orodja za kartiranje so potrdila slike letalske baze Melitopol.

Tam je z osmimi vojaki pod njegovim poveljstvom mesec in pol varoval rusko topniško enoto. "Ves čas smo spali zunaj. Bili smo tako lačni, da smo začeli loviti zajce in fazane. V nekem dvorcu pa smo naleteli na ruskega vojaka, pripadnika 100. brigade. Tam so bili hladilniki nabito polni in hrane dovolj za preživetje jedrske vojne. Vojaki, ki so živeli tam, so zunaj v ribniku lovili japonske krape in jih jedli."

Jefremov je stopil v stik z rusko skupino za človekove pravice Gulagu.net, ki mu je pomagala zapustiti Rusijo. Ko je izstopil iz vojske, so ga označili za izdajalca in strahopetca.

BBC ni mogel neodvisno potrditi konkretnih obtožb Konstantina Jefremova o mučenju, vendar so skladne z drugimi trditvami o zlorabah ukrajinskih zapornikov, še poročajo. Na prošnjo za komentar se pri ruskem obrambnem ministrstvu niso odzvali.