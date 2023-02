Von der Leynova prispela v Kijev, tam tudi evropski komisar Janez Lenarčič

"Lepo je biti nazaj v Kijevu, četrtič od ruske invazije. Tokrat s svojo komisarsko ekipo. Tu smo, da bi pokazali, da EU stoji ob strani Ukrajini tako trdno kot še nikoli. Poleg tega bomo še poglobili našo podporo in sodelovanje," je na Twitterju ob prihodu v Kijev zapisala Ursula von der Leyen.

Good to be back in Kyiv, my 4th time since Russia‘s invasion.



This time, with my team of Commissioners.



We are here together to show that the EU stands by Ukraine as firmly as ever.



And to deepen further our support and cooperation. pic.twitter.com/zf8fvoNKnG